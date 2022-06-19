Экспортерам упростили расчеты, но отрегулировали цены

Нацбанк разъяснил правила приема наличных, а правительство опубликовало перечень товаров, на которые при их экспорте устанавливаются предельные минимальные цены.

Национальный банк разъяснил порядок приема и зачисления на счета экспортеров наличной валюты, полученной от нерезидентов в рамках расчетов по внешнеторговым договорам. Соответствующий порядок утвержден совместным постановлением Совмина и Нацбанка от 7 июня 2022 г. №363/13 «О проведении юридическими лицами-резидентами операций, связанных с экспортом». Ранее мы сообщали о принятии такого решения правительством.

Теперь этот документ официально опубликован и будет действовать до 31 декабря 2023 г. В соответствии с ним белорусским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешается на временной основе принимать от нерезидентов (только от юрлиц или ИП) наличную иностранную валюту при реализации им товаров (работ, услуг). Пока в списке разрешенных к приему три валюты: доллары США, евро и китайские юани.

Как отмечают в Нацбанке, юрлица-резиденты могут получить наличную валюту от нерезидентов как на территории Республики Беларусь, так и за границей. При этом должно быть обеспечено ее зачисление на счет экспортера в иностранном банке (с последующей репатриацией на территорию страны), либо ввоз в Республику Беларусь. Иностранная валюта, зачисленная на счет в иностранном банке, должна быть переведена резидентом на его счет в белорусском банке в течение 5 рабочих дней с даты зачисления. А в случае ввоза наличных на территорию Беларуси, либо их получения от зарубежного контрагента на территории страны, они должны быть зачислены на счет в белорусском банке не позднее рабочего дня, следующего за днем получения или ввоза.

При этом сообщается, что при зачислении средств в Беларуси (отечественным или иностранным юрлицом) в банке придется предоставить документы, подтверждающие их происхождение в соответствии с Законом РБ «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Еще одно новшество для экспортеров введено правительством. Оно касается поставок за рубеж ряда продовольственных товаров, на которые теперь Минсельхозпродом Беларуси будут устанавливаться предельные минимальные отпускные цены. В частности, в перечень товаров с регулируемой минимальной экспортной ценой попали: мясо крупного рогатого скота, сгущенные молоко и сливки, сухое обезжиренное и цельное молоко, сливочное масло и сыры. Перечень утвержден постановлением Совета Министров Беларуси №379 от 9 июня 2022 г.

Ссылки по теме:

Николай Снопков рассказал, как правительство решает проблемы с экспортом

Экспорт и импортозамещение поддержат льготными кредитами