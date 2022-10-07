В Беларуси вводится мораторий на повышение цен на все товары и услуги

Производители, поставщики, сфера услуг и торговля обязаны зафиксировать цены и тарифы по состоянию на 5 октября. Их увеличение возможно только по согласованию с органами власти. Срок действия ограничений - «до особого решения» правительства.

6 октября по итогам совещания у Президента руководитель Совмина Роман Головченко подписал постановление №669 «О временных мерах по стабилизации цен». Это, наверное, одно из самых резонансных и беспрецедентных решений последнего времени, которое обязывает юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, ввоз и реализацию товаров на внутренний рынок, а также оказывающих услуги на территории Республики Беларусь, до особого распоряжения зафиксировать все цены (тарифы) на уровне не выше применяемых на 5 октября т.г.

Одновременно запрещается отменять с целью повышения цен начатые акции, скидки и распродажи, а субъектам розничной торговли - осуществлять дооценку товарных остатков до уровня цен на новые партии аналогичной продукции.

Осуществлять повышение цен в ряде случаев будет все же возможно, но видимо очень непросто. В частности, при установлении цен (тарифов) на товары (услуги), которые до 6 октября 2022 г. не были произведены (не ввозились, не реализовывались, а услуги - не оказывались) в Республике Беларусь, а также «в случае экономической целесообразности». Но при этом субъекты хозяйствования, находящиеся в республиканской собственности (либо доли которых в уставном фонде принадлежат государству), должны согласовать это с соответствующими республиканскими органами государственного управления, либо организациями, подчиненными правительству, в подчинение (систему) которых входит данное предприятие.

Госструктуры, находящиеся в коммунальной собственности, а также негосударственные предприятия и ИП, должны получать аналогичные согласования в облисполкомах и Минском горисполкоме. Без согласования увеличение цен допускается только для торговли, но лишь на размер (в процентном отношении) повышения отпускных цен производителями и импортерами, причем, при наличии копии решения государственного органа (организации) о согласовании повышения цен поставщиками.

Как реально будет работать эта система - пока непонятно, какой эффект она принесет - непонятно совсем. Очевидно, проблем добавится и субъектам хозяйствования, и госорганам, которым придется в ручном режиме оперативно оценивать обоснованность тысяч запросов на согласование повышения цен. Хватит ли у них элементарных сил и средств чтобы осуществлять эту работу (тем более качественно) - большой вопрос. Кроме того, любые существенные ограничения цен в нашей собственной истории рано или поздно заканчивались дефицитом в силу значительного импорта и большой импортоемкости собственного производства, и достаточно быстро отменялись.

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