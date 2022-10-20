Опубликовано постановление о регулировании цен на потребительские товары

Им вводится система тотального контроля за ценообразованием, а также предельные надбавки для импортеров и торговли на 370 наименований товаров.

После появления постановления №669 от 6 октября «О временных мерах по стабилизации цен», которым вводился полный мораторий на повышение цен в стране как на товары, так и на услуги, сообщалось, что в ближайшее время будет принят документ, который установит новый порядок ценообразования и закроет все вопросы, возникшие у субъектов хозяйствования. 20 октября такой документ - постановление Совмина №713 от 19.10.2022 г. «О системе регулирования цен» - был, наконец, опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Он, действительно, содержит много информации о новых требованиях и подходах к ценообразованию, но при этом оставляет, как минимум, два вопроса.

Первый: документ никак не регулирует вопросы ценообразования на услуги. При этом им признается утратившим силу постановление №669, которое устанавливало мораторий на повышение цен, в том числе, на рынке услуг. Следует ли из этого, что регулирование цен на услуги будет осуществляться на условиях, предшествующих введению моратория - непонятно. Между тем, это очень важный вопрос, который волнует многих субъектов хозяйствования, например, работающих на рынках транспортно-логистических, консультационных, ИТ-услуг и др.

И второй: в новом постановлении указано, что «порядок планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции для целей ценообразования устанавливается совместным нормативным правовым актом МАРТ, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты по согласованию с Национальным статистическим комитетом». Когда появится этот документ, тоже не сообщается.

Что касается непосредственно новых требований, вводимых постановлением №713, то можно выделить окончательное закрепление механизма согласования повышения цен (по крайней мере, на 370 упомянутых в приложении к документу товаров) с вышестоящими госорганами (концерны, министерства и др.), а также с облисполкомами и Мингорисполкомом. Для этих целей данными госорганами могут создаваться специальные комиссии с участием работников профсоюзных организаций. Причем, при таком согласовании субъект хозяйствования должен будет предоставить серьезное экономическое обоснование. Контрактные цены на импортируемые товары также должны быть обоснованы.

Любопытным является пункт 3, где перечислены случаи, когда согласование отпускных цен не требуется. Например, в случаях «поставки потребительских товаров по договорам с новыми покупателями или изменения условий поставки потребительских товаров»; или - в случаях повышения налогов, а также цен и тарифов на ресурсы, используемые в производстве, цены на которые регулируются государством (вероятно, это может быть стоимость топлива, энергоносителей и др.). Кроме того, это возможно при установлении отпускных цен на новые потребительские товары, но «при условии применения норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены на такие товары, в размере не более 10%». В документе прописано, что именно можно считать новым товаром.

Также в стране теперь запрещаются бартерные операции, за исключением внешнеторговых, в рамках предприятий одного холдинга, либо по специально полученному разрешению. Остатки по-прежнему будет запрещено переоценивать до уровня цен по новым поставкам. А такая формулировка, как «не допускается… нарушение установленного режима работы торгового объекта», вероятно может означать запрещение на приостановку деятельности.

В целом постановление вводит систему довольно жестких санкций и тотального контроля за ценообразованием. Кроме непосредственно механизма согласования, органы КГК, МАРТ, а также облисполкомы и Мингорисполком получили право приостанавливать деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или принадлежащих им объектов, в том числе торговых и объектов общественного питания, и даже интернет-магазинов. А все исполкомы - от областных и городских, до районных и местных администраций - наделяются «правом на осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании».

Это означает разрешение данным органам проводить выборочные и внеплановые проверки (в том числе оперативные!), а также осуществлять «меры профилактического и предупредительного характера». В частности, представители данных госорганов получили возможность составлять протоколы об административных правонарушениях, а административные комиссии исполкомов и администраций районов - право их рассматривать.

Можно добавить, что документом вводится довольно сложная система обязательного обмена информацией между госорганами. Так, все госорганы, или созданные ими комиссии, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о согласовании отпускных цен должны проинформировать о нем МАРТ по определенной форме. ГТК поручено организовать мониторинг стоимости ввозимых потребительских товаров и на его основании еженедельно представлять в МАРТ данные о диапазоне их стоимости и т.д. Учитывая это, а также потенциально огромный объем обращений за согласованием цен (с необходимостью проверки калькуляций и расчетов), можно предположить, что в госорганах возникнут проблемы со своевременностью выполнения действий, указанных в постановлении.

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