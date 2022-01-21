Инфляция в странах ЕАЭС замедлилась. Но радоваться рано

Аналитики ЕАБР представили первый в этом году макроэкономический обзор, согласно которому самые высокие темпы роста цен в I квартале 2022 года ожидаются в Беларуси.

Как отмечается в обзоре, инфляция в Беларуси в годовом исчислении по итогам 2021 г. составила 9,97% (в ноябре - 10,34%). Ее замедлению способствовало снижение роста административно регулируемых цен в декабре до 9% г/г с 9,8 и 10,7% в ноябре и октябре. Однако аналитики банка отмечают, что базовая инфляция в стране «не демонстрирует устойчивого замедления из-за внешнего ценового давления, повышенных инфляционных ожиданий, последствий низкого урожая». Прогноз ЕАБР на I квартал 2022 г. не слишком оптимистичен: рост потребительских цен в будет находиться в районе 10% и может замедлиться при ослаблении внешнего ценового давления. При этом российские эксперты считают, что «для снижения инфляции могут потребоваться меры регулятора».

Замедление инфляционных процессов в декабре наблюдалось во всех странах Евразийского союза. Так, в Армении инфляция за последний месяц 2021 г. замедлилась с 9,6 до 7,7% г/г. В Казахстане она составила 8,4% г/г против 8,7% в ноябре. В Кыргызстане этот показатель также снизился с 12,3% в ноябре до 11,2%. В России, как и в Беларуси, инфляция практически осталась на том же уровне, что и месяц назад - 8,39% против 8,4% в ноябре.

Эксперты ЕАБР считают, что основным фактором, способствовавшим снижению темпов роста потребительских цен в регионе, стало ослабление ценового давления в продовольственном сегменте вследствие замедления роста цен на мировых рынках. В России, кроме того, наблюдается медленное снижение инфляции в сфере услуг.

Вместе с тем, аналитики банка полагают, что высокие темпы инфляции в странах ЕАС сохранятся, как минимум, в течение I квартала 2022 года. Это связано, прежде всего, с внешним давлением в условиях высоких мировых цен. По-прежнему высокими являются издержки производителей, так как повышение цен на сырье и материалы на мировом рынке наблюдается уже второй год подряд. Продолжается рост цен в сегменте непродовольственных товаров. Кроме того, во многих странах Союза значительно выросли тарифы на услуги населению.

В банке считают, что если текущие темпы замедления роста цен будут устойчивыми, можно ожидать возврата инфляции в целевые интервалы в течение 2022 г. Однако, пока прогнозы очень осторожные. Так, для России в I квартале ЕАБР прогнозирует рост потребительских цен выше 8%, а ослабление проинфляционных факторов может начать проявляться лишь к середине года. В Казахстане инфляция будет превышать целевой ориентир в 4-6% на протяжение большей части 2022 г. Прогноз для Кыргызстана по итогам года предполагает замедление инфляции до 7%.

В Беларуси, по данным Белстата, цены на потребительские товары в декабре выросли на 0,9%. При этом продовольственные товары в декабре подорожали на 1,3% по сравнению с ноябрем и на 11,4% по сравнению с декабрем 2020 года. Непродовольственные товары стали дороже на 0,3% по сравнению с ноябрем, а за год - на 9,9%. Услуги в декабре в сравнении с ноябрем подорожали на 0,9%, а за год - на 7,6%. На социально значимые товары цены в декабре выросли на 1,6%, а по сравнению с декабрем 2020 года - на 9,1%.

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