Базовая инфляция в Беларуси превысила 16%

Национальный банк прокомментировал ситуацию и разъяснил - какие товары внесли основной вклад в прирост потребительских цен.

В конце прошлого года в Беларуси наблюдался резкий рост инфляции, которую в результате статистики «уговорили» уложиться в 10% (если точно, то 9,9% по году). Но, похоже, что это были только «цветочки», потому что по итогам марта прирост потребительских цен к соответствующему месяцу предыдущего года достиг 15,9%. А базовая инфляция (то есть, без учета сезонных и иных временных колебаний цен) вообще составила 16,5%!

Как отметили по этому поводу в Нацбанке, «в ускорении инфляционных процессов отчетного месяца нашли отражение рост геополитической напряженности и усиление санкционного давления. Наиболее чувствительно на ухудшение поставок иностранной продукции (сырья, материалов), рост транспортных расходов и ослабление национальной валюты реагировали цены на импортируемые товары, прежде всего непродовольственной группы и плодоовощной продукции».

Сезонные цены на плодоовощную продукцию (в % к соответствующему месяцу предыдущего года).

Действительно, официальная статистика подтверждает, что именно непродовольственные товары, среди которых значительна доля импорта, подорожали за март сильнее всего. Из продовольственных товаров «рекордсменом» оказалась плодоовощная продукция с ростом цен в годовом исчислении в 41,6%.

Максимальные и минимальные темпы прироста свободных цен и тарифов в марте 2022 г. в годовом выражении.

Что дальше? Вероятно, тотальным контролем цен государству удастся ограничить их рост в отношении продукции, производимой в Республике Беларусь. Но что касается импорта - эта миссия видится практически невыполнимой. Потому что сейчас ситуация определяется совсем не курсом белорусской валюты, а резким сокращением количества поставщиков из-за санкций и военных действий в Украине, а также значительным удорожанием логистики из-за транспортного эмбарго, введенного Евросоюзом. В свете этого прогноз Всемирного банка об инфляции в Беларуси к концу года в 21% уже не кажется слишком большим преувеличением.

Ссылки по теме:

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Беларуси на 6,5%

Цены на сельхозпродукцию в ЕАЭС выросли на 15%