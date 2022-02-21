Цены на сельхозпродукцию в ЕАЭС выросли на 15%

На отдельные товары они увеличились в разы. Беларусь является одним из «лидеров» по росту цен в регионе.

При оценке динамики изменения цен у нас нередко ссылаются на инфляционные процессы на мировом рынке. Безусловно, влияние «продовольственной инфляции» за рубежом на уровень цен в Беларуси имеет место, но все-таки не определяющее с учетом тотального импортозамещения и жесткой экономии в нашем аграрном секторе. Евразийская экономическая комиссия опубликовала любопытный аналитический обзор о динамике цен на сельскохозяйственную продукцию в ЕАЭС и, в том числе, в Беларуси.

Как говорится в этом документе, цены производителей сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в декабре 2021 года относительно декабря 2020-го увеличились на 15%. При этом самый большой годовой прирост они показали в Кыргызстане (+31,8%), Беларуси (+18,7%) и Казахстане (+17,3%). В России этот показатель составил +13,6%.

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции ЕАЭС, %

По данным ЕЭК, наибольший прирост цен на продукцию растениеводства зафиксирован в Кыргызстане (+41,9%), Армении (+32,4%) и Беларуси (+26,4%). На продукцию животноводства - в Кыргызстане (+21,9%) и Беларуси (+16,7%).

В Беларуси в отношении продукции растениеводства выше среднего по рынку за год цены выросли на свеклу столовую (в 2,1 раза), картофель и капусту белокочанную (в 1,8 раза), лук репчатый (в 1,5 раза), морковь столовую (+48%), лен-долгунец в волокне (+43,9%) и пшеницу (+34,2%). Из продукции животноводства, в данном периоде в Беларуси особенно заметен рост цен на птицу (+28,7%) и свинину (+24,7%).

Сомнительное «лидерство» по росту цен на отдельные товары в ЕАЭС принадлежит капусте, цены на которую, например в Армении, выросли в 3,3 раза, а в России - в 2,2 раза. Хлопок-сырец в Кыргызстане подорожал за год в 2,1 раза, а в Казахстане - в 1,9 раза. В среднем самые высокие цены на мясо крупного рогатого скота и свинину зафиксированы в Кыргызстане (соответственно 2 663 и 2 200 долл. за тонну). Для сравнения: в Беларуси - соответственно 1 254 и 1 374 долл./т.

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