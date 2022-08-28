Белорусские аграрии снизили выпуск продукции более чем на 10%

По итогам 7 месяцев 2022 года объемы производства в АПК в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года составили 89,6%. В Минэкономики считают, что это связано с поздними сроками уборки урожая и что в августе ситуация кардинально изменится.

В январе-июле 2022 г. хозяйства всех категорий (включая сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и население) произвели продукции сельского хозяйства на 12,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 10,4% меньше, чем в январе-июле 2021-го, сообщает Национальный статистический комитет.

Такое значительное сокращение производства не могло остаться без внимания и комментариев государственных органов. На настоящий момент основная причина, которая ими называется, - более поздние сроки уборки урожая, по сравнению с 2021 годом.

Так, заместитель Министра экономики Дмитрий Ярошевич во время рабочей поездки в Кобринский район заявил, что если в прошлом году на 31 июля было убрано более 45% площадей зерновых и зернобобовых культур, то в этом - чуть более 20%.

То есть, основная часть валового сбора зерна придется на август. При этом предполагаемый урожай в этом году, по его словам, ожидается на 20% большим, что положительно скажется на итоговых результатах работы агропромышленного комплекса.

Вероятно, сдвиг сроков уборочной кампании, действительно, повлиял на результаты работы аграриев. Правда, насколько значительно - непонятно, потому что представитель Минэкономики сказал, что смещение сроков составляет всего 8-9 дней. И к тому же есть другие тревожные симптомы, которые становятся заметны после сравнения свежих и прошлогодних данных Белстата. Например, что снижение объемов производства произошло к достаточно низкой базе прошлого года. По итогам семи месяцев 2021-го сельхозпроизводство в Беларуси также снизилось - на 0,2% к январю-июлю 2020-го.

Кроме того, можно сравнить некоторые отдельные товарные позиции. Производство скота и птицы в живом весе за 7 месяцев 2022 г. в хозяйствах всех категорий составило 1008,6 тыс. тонн, а за 7 месяцев 2021-го - 1047,5 тыс. т, молока - соответственно 4605,6 и 4606,1 тыс. т, яиц - 2017,4 млн штук против 2060,8 млн. Сокращается и поголовье скота: крупного рогатого на 1 августа 2022 г. насчитывалось 4,1 млн голов, тогда как на 1 августа 2021-го - 4,2 млн, свиней - соответственно 2,3 млн и 2,5 млн. Так что похоже аграриям остается надеяться, что урожай в этом году оправдает прогнозы и позволит компенсировать потери в других видах деятельности.

Ссылки по теме:

Белорусский АПК продолжает накапливать долги

По итогам апреля белорусский АПК нарастил экспорт на 11%