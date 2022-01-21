В Беларуси снова наблюдается рост инфляционных ожиданий

После снижения в сентябре, по итогам года этот показатель, ежеквартально измеряемый Нацбанком, вырос с 13,3 до 14,2%.

С конца 2017 г. Нацбанк каждые 3 месяца проводит опрос населения об инфляционных ожиданиях. Он проводится методом личного интервью по месту жительства граждан, возраст которых старше 18 лет. Как правило, полученные данные значительно превышают официальную статистику по росту цен и в этом смысле не являются точными. Однако инфляция «по ощущениям» напрямую влияет на экономическое поведение людей и субъектов хозяйствования. Если данный показатель растет, то в стране начинают снижаться продажи многих товаров, увеличивается долларизация сбережений, растет спрос на рубли, которые активно конвертируются в валюту.

По данным Национального банка, по итогам 2021 года уровень инфляционных ожиданий в IV квартале резко пошел в рост и с сентября увеличился с 13,3 до 14,2%. При этом ощущаемый уровень инфляции, согласно последнему прогнозу, составил 14,5% (в сентябре - 13,8%). Это почти столько же, как в июне, когда инфляционные ожидания населения составляли 14,7%, а уровень ощущаемой инфляции - 14,6%.

Из других данных исследования можно выделить ожидаемый рост спроса на валюту, поскольку 79,6% опрошенных назвали ее в качестве предпочитаемой при сбережении (3 месяца назад так считали 78,5%). Что касается крупных покупок, то 65,3% полагают, что время для их осуществления сейчас неблагоприятное (в сентябре - 63,7%). Это означает плохие новости для торговли, особенно непродовольственными товарами длительного пользования.

Пока структура сбережений в стране отражает результаты более благоприятного предыдущего периода. Например, доля наличных в общем «сберегательном портфеле» составляет 31,1% (в сентябре - 34,5%), вложения в недвижимость - 27,9% (по итогам III квартала - 29,2%), депозиты - 12,9% (три месяца назад - 10,2%). Но, вероятно, с учетом роста цен и наметившегося снижения курса белорусского рубля ситуация здесь будет меняться.

По мнению экспертов «Директора», ничего неожиданного в результатах исследования нет. Как известно, реальная инфляция осенью 2021 года заметно выросла и по итогам ноября (официальных данных по году пока нет) составила 10,3% в годовом исчислении. И хотя в ноябре наблюдалось небольшое ее замедление, можно предположить, что по году рост цен все-таки превысит 10%. Так что инфляционные ожидания вполне точно коррелируют с официальной статистикой, просто с некоторым временным лагом.

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