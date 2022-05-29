С курсом разобрались, а вот с инфляцией справится не удается

Хотя месячные темпы роста цен в апреле замедлились до 1,6%, прогнозы белорусских и зарубежных специалистов обещают дальнейший рост.

По итогам четвертого месяца годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 16,8%. Темпы роста потребительских цен превысили 7-летний максимум, который наблюдался в марте 2015 г. (16,2%). Цены на продовольственные товары в годовом исчислении выросли на 19%, на непродовольственные - на 18,6%, на услуги - на 10,7%. Об этом сообщает Белстат.

Ранее Национальный банк прокомментировал информацию о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов в стране по итогам I квартала. В частности, финансовый регулятор отметил, что основной скачок цен произошел в марте на фоне введения международных санкций и резкого снижения курса белорусской и российской валюты. «В результате увеличилась стоимость импортных товаров и возросли инфляционно-девальвационные ожидания, что отразилось на динамике инфляционных процессов. Дополнительное инфляционное воздействие оказывал повышенный внешний инфляционный фон. В результате годовая базовая инфляция в марте 2022 г. достигла 16,5% против 9,8% в декабре 2021 г.», - говорится в обзоре.

Динамика инфляции в Беларуси в 2020-2022 гг. по данным Национального банка

Как отмечают в Нацбанке, «из-за удорожания импортируемой сезонной продукции, в первую очередь фруктов, в I квартале 2022 г. годовые темпы роста цен на плодовоовощную продукцию увеличились с 17,4% в декабре 2021 г. до 41,6% в марте 2022 г.». Вероятно, основной вклад в эту ситуацию внесло снижение предложения данной продукции на рынке в связи со взаимными санкциями, а также удорожание логистики, вызванное транспортным эмбарго с ЕС. Но при этом общий месячный рост цен на продукты питания в марте оказался не таким высоким - 4,2%.

А вот в непродовольственном сегменте случился настоящий обвал: за март цены выросли сразу на 10,8%. Предприятия и физлица массово закупали импортные непродовольственные товары, опасаясь их исчезновения с рынка или нового витка цен. Это подтверждает статистика розничного товарооборота. В реальном выражении в I квартале 2022 г. к соответствующему кварталу предыдущего года он вырос на 6,5%. При этом в его структуре непродовольственный сегмент рос опережающими темпами - с 3,6% в IV квартале 2021 г. до 7,6% в I квартале 2022 г.

Второй момент связан с повышением цен на продукцию промышленного производства, выпускаемую в Беларуси. По данным, которые приводит Нацбанк, годовой прирост цен производителей промышленной продукции в марте 2022 г. составил 17%. Причем, наиболее высокие темпы роста были характерны для продукции производственно-технического назначения, а цены производителей товаров потребительского назначения выросли на 8,9% в годовом выражении. Что касается импорта, то разговоры о его основной роли в повышении цен не выдерживают критики. Потому что по статистике средние цены на импортные товары в годовом исчислении в Беларуси снижаются примерно с октября.

Что дальше? Согласно прогнозным показателям правительства, уровень инфляции по итогам 2022 года должен был составить 6%. По имеющейся информации, этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен. Ранее агентство Fitch Ratings сообщило, что инфляция в Беларуси в текущем году может вырасти до 23%. А по прогнозу Всемирного банка рост цен в Беларуси в 2022 году составит 21,1%.

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