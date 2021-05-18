70% компаний в Беларуси используют цифровые технологии

Но только 20% внедряют продвинутые технологии для автоматизации бизнеса - чат-боты, ip-телефонию, бизнес-аналитику.

Опрос, проведенный в марте-апреле 2021 г. в Беларуси показал, что 45% отечественных компаний работают в учетных программах (например, бухгалтерский софт), 16% - пользуются CRM-системами, 9% - «самописным» ПО. Причем, в 2020-м г. наблюдался значительный прирост (+60%) на рынке профессиональных СRM-систем. Самая используемая CRM в настоящее время в стране - «Битрикс24». Сервису принадлежит 56% рынка.

Опрос проводился в городах с населением свыше 100 тыс. человек компанией SATIO, которая входит состав Civitta group - крупнейшего независимого консалтингового холдинга в Восточной Европе. В нем участвовало 1000 коммерческих предприятий из разных сфер бизнеса. В ходе исследования выяснилось, что в области автоматизации бизнеса лидируют компании из Минска и Минской области. Уровень внедрения таких решений там составляет 76%, далее идут Гродненская и Брестская области - 70%, Витебская и Гомельская - 66%, Могилевская - 63%.

Наиболее автоматизированы, естественно, компании в сфере ИТ (83%), а также в e-commerce (77%), оптовой торговле (76%) и производстве (75%). Наименее автоматизированы - предприятия, занимающиеся недвижимостью, образованием и консалтингом, розничной торговлей. При этом крупные компании в 1,5 раза чаще используют цифровые технологии.

С помощью автоматизации бизнес в первую очередь решает внутренние задачи: хранение информации (70% респондентов), документооборот (52%), отчетность (35%). Продвинутые инструменты - чат-боты, ip-телефонию, бизнес-аналитику - используют порядка 20% компаний. Исследователи отмечают, что по сравнению с 2019 годом в сфере автоматизации бизнеса произошли качественные изменения: доля использования учетных программ снизилась с 55 до 45%, зато увеличилось использование самописного софта - с 6 до 9%.

Как минимум, половина белорусских организаций знает о CRM. С 2019 года показатель осведомленности вырос на 62%. Каждая вторая компания отмечает, что CRM помогает в ежедневной работе и топ-менеджерам, и руководителям отделов, и рядовым сотрудникам. ТОП-5 функций CRM, которые используют отечественные предприятия: планирование работы, автофиксация обращений клиентов, сбор и хранение информации, автоматизированный документооборот. Если в 2019 году респонденты оценили влияние CRM на эффективность бизнеса в 4,3 балла, то в 2021-м эта оценка значительно выросла и составила 7,3 балла по десятибалльной шкале.

«Исследование показало, что за 1,5 года изменились критерии выбора инструментов цифровизации. Внедряя технологичное решение, бизнес обращает внимание и на управление процессами, и на рост эффективности сотрудников , - комментирует Полина Ганкович, директор компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси. - Из компаний, которые внедрили CRM-системы, 52% сделали это в течение трех последних лет, 27% - с момента начала пандемии. Мы считаем, что это результат доказанной полезности сервисов автоматизации для бизнеса».

О компании:

«1С-Битрикс» - ИТ-компания, разработчик CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом» и сервиса «Битрикс24». Основана в 1998 году. Резидент Парка высоких технологий с 2018 года. В сервисе «Битрикс24» зарегистрировано более 8 млн. компаний. Продукт предлагает комплекс инструментов для автоматизации работы: ведение задач и проектов, CRM, контакт-центр, сайты и магазины, корпоративный чат. Бесплатная версия с базовым набором функционала доступна любым организациям, независимо от количества пользователей.

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