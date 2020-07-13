Эксперт: «Сегодня выигрывает тот, кто предлагает и ценность, и хорошую цену»

Директор «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси Полина ГАНКОВИЧ - о том, как кризис изменил продуктовую и маркетинговую стратегию компании.

- В ответ на напряженную ситуацию в мире мы запустили новый бесплатный тариф в «Битрикс24». Теперь организации с любым количеством сотрудников могут бесплатно работать в нашем сервисе по управлению бизнесом на «удаленке». Далее мы пересмотрели план обновлений продукта. Сфокусировались на функционале, который максимально полезен компаниям при дистанционной работе, и 3 апреля в релизе представили именно эти инструменты.

В HD-видеоконференциях мы расширили количество участников - сначала с 4 до 12 человек, затем - до 24. Сейчас работаем над тем, чтобы в конференции можно было приглашать внешних пользователей по прямой ссылке. Это бесплатный функционал, все подключения не ограничены по времени. Особое внимание уделили мобильному приложению, чтобы стало еще проще управлять бизнесом прямо из смартфона. Теперь можно нанимать сотрудников, общаться с коллегами, работать с задачами и оставаться в курсе новостей без доступа к компьютеру.

Запустили CRM-магазин - это полезный функционал, особенно для малого бизнеса и ремесленников. Благодаря интеграции с платежными системами, небольшие фирмы могут быстро перейти в онлайн и безопасно принимать оплату от клиента. Даже если у них нет красивого и большого сайта, а продают они через соцсети и телефон.

Когда на рынке происходят перемены - сырьевые, валютные кризисы - люди начинают более рационально относиться к расходам. Поэтому выигрывает тот, кто предлагает и ценность, и выгодную цену. Например, в апреле у нас действовало спецпредложение, которое позволило клиентам сэкономить на приобретении платного функционала до 40%. В кризисных ситуациях люди опасаются принимать долгосрочные решения, поэтому важно предложить им психологически комфортную модель оплаты. Например, ежемесячный платеж вместо оплаты лицензии на год.

Второй шаг нашей скорректированной стратегии - давать заказчикам комплексные решения. Если речь об организации удаленных продаж, то мы предлагаем полный пакет инструментов: сайты и магазины, контакт-центр, CRM, сквозная аналитика. Важно разрабатывать для клиентов и суперценные решения: продукт + аудит, продукт + консультация. Например, запустили акцию «Час добра» - 1 час бесплатной консультации по продукту и внедрению от наших партнеров.

Что касается маркетинговой стратегии, то мы полностью пересмотрели свой медиаплан, переориентировали бюджет и все активности на онлайн-каналы. Наша компания одной из первых в Беларуси перенесла свою офлайн-конференцию на 1 200 человек до лучших времен. При этом буквально за две недели мы с нуля подготовили и провели в конце марта совершенно новое мероприятие - бесплатную антикризисную онлайн-конференцию #ПланБ. И получили даже лучший результат - более 4 000 регистраций.

Своих партнеров-интеграторов мы также мотивируем переносить свои мероприятия в онлайн, помогаем им в этом. В мае-июне совместно с нашими партнерами проводим целую серию онлайн-семинаров «Перезагрузка24». Отдельно для партнеров организуем цикл онлайн-встреч «Июньские посиделки» - душевные и ламповые беседы с продакт-менеджерами и техническими специалистами «1С-Битрикс». Вместе рассуждаем о нашей стратегии - как развивать продукт, на чем сосредоточиться, как взаимодействовать с клиентами и к чему стремиться в нашей с вами новой реальности.

Беседовала Диана КАЛЕНИК

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