«Рынок онлайн-сервисов будет расти еще быстрее»

Елизавета КОЗИЦКАЯ, директор по развитию бизнеса конструктора сайтов «Старонка», о том, почему белорусские компании все активнее уходят в онлайн.

- Ситуация с пандемией внесла коррективы в работу нашего офиса: с начала марта все сотрудники работают удаленно. Это совсем несложно, поскольку наши продукты - конструктор сайтов и конструктор интернет-магазинов - пользователи выбирают, покупают и используют в онлайне. Гораздо значительнее повлияла девальвация рубля: цены на наши сервисы рублевые, а поднимать их не планируем. Мы, наоборот, хотим помочь бизнесу перейти на онлайн-формат работы: продолжаем акции совместно с банком, даем скидки на размещение сайтов и на комиссии онлайн-платежей, готовим серию бесплатных обучающих вебинаров, пишем полезные статьи в наш блог.

Конечно, постоянные издержки выросли. Например, аренда офиса, который сейчас временно пустует, зафиксирована в евро. Многие сервисы, которые мы используем для работы, зарубежные, и оплата за них также в долларах или евро, например, система учета и постановки задач, сервисы рассылок и др. Но в целом это небольшие деньги, так что на данный момент наша прибыль значительно не изменилась.

Мы уже перевели на «удаленку» весь офис. Планируем больше тратить на маркетинг, проводить акции, организовывать обучающие онлайн-мероприятия в формате вебинара, чтобы помочь малому бизнесу перейти в цифровую среду. Сейчас очень страдает сегмент общепита, поэтому для них мы готовим специальные предложения: хотим помочь с организацией способов заказа и оплаты еды через сайт. Готовы предоставить предоставить дополнительную скидку для наиболее уязвимых сегментов бизнеса.

Рынок онлайн-сервисов рос до кризиса, и теперь будет расти еще быстрее. Все, кто хочет остаться на рынке, пережить кризис и пандемию, должны оптимизировать процессы и расходы, выйти в онлайн, чтобы сохранить клиентов и найти новых. Что касается рынка конструкторов сайтов, то он продолжит рост, потому что только конструкторы и маркетплейсы дают возможность получать клиентов из интернета в максимально короткие сроки.

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