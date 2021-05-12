«Белшина» и «Лакокраска» получили преференции при госзакупках

Правительство определило эти предприятия в качестве поставщиков при госзакупках из одного источника.

Соответствующее постановление Совета Министров №261 от 4 мая 2021 г опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В соответствии с ним именно у ОАО «Лакокраска» и ОАО «Белшина» будут осуществляться государственные закупки красок, лаков и аналогичных покрытий, а также шин и резиновых камер с применением процедуры закупки из одного источника.

Между тем, как сообщалось ранее, оба этих предприятия находятся в санкционном списке США. Так что решение правительства, кроме прочих целей, вероятно, имеет задачу - поддержать их в условиях возможной потери части экспортной выручки.

С другой стороны, вряд ли это благоприятно повлияет на конкурентную среду и уровень цен на этих рынках. Не так давно министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил, что в последнее время в стране значительно выросли объемы закупок из одного источника. А это, как правило, увеличивает цену товара. Поэтому до конца года МАРТ намерен обратить особое внимание на закупки за счет собственных средств, осуществляемые, в том числе, предприятиями с государственной долей собственности.

ОАО «Лакокраска» поставляет продукцию в Россию, страны Балтии, Украину, Польшу, Молдову, Казахстан, Узбекистан и др. ОАО «Белшина» объединяет три шинных завода и выпускает более 300 типоразмеров шин. Продукция предприятия реализуется в 60 странах мира.

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