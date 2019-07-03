Систему госзакупок в Беларуси полностью оцифруют

1 июля 2019 г. вступит в силу новая редакция Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Практически все этапы этого процесса переводятся в электронный формат, что соответствует международным трендам в данной сфере. Уже в июле заработает новая государственная информационно-аналитическая система (ГИАС), которая будет аккумулировать и анализировать сведения обо всех электронных закупках. Это должно сделать их более прозрачными и избежать коррупционных рисков.

Модернизация системы закупок означает полную оцифровку всех процессов - от планирования и проведения закупки до заключения контракта и направления информации об его исполнении в ГИАС. Это позволит обеспечить взаимодействие с автоматизированной системой финансовых расчетов казначейства (АСФР): резервирование, передачу и размещение информации об исполнении электронных контрактов. Также планируется оцифровка процесса подачи жалоб участниками на действия (бездействие) заказчиков (организаторов).

Кроме того, на электронной торговой площадке (ЭТП) Национального центра маркетинга МИД Беларуси появится возможность подписывать контракты и дополнительные соглашения в форме электронных документов, в том числе сообщать о расторжении контрактов. Внедрение модуля закупок из одного источника в электронном формате позволит размещать соответствующую информацию (справки) и каталог товаров.

Система госзакупок Беларуси и ранее считалась одной из самых прогрессивных среди стран ЕАЭС. Все виды открытых конкурентных процедур - конкурсы, запросы ценовых предложений и электронные аукционы - уже давно проводятся в электронном формате. И хотя взаимное признание электронной цифровой подписи (ЭЦП) пока реализовано только между Россией и Беларусью, нерезиденты могут получить ее в удостоверяющем центре Национального центра маркетинга МИД Беларуси и работать на республиканских ЭТП. На сегодня центр выдал более 800 таких подписей. Всего же на торговой площадке зарегистрировано свыше тысячи иностранных компаний, львиную долю которых составляют представители России.

Что изменится в системе госзакупок с 1 июля - читайте в статье Т. Маненок «Систему закупок оцифруют» в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

Ссылки по теме:

«Беларусь и Россия договорились об электронных закупках».

«Мониторинг законодательства (март-апрель 2019 г.)».