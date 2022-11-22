Объем новых сделок на рынке лизинга упал на 15%

За 9 месяцев 2022 года совокупная стоимость переданных клиентам предметов лизинга составила около 1,883 млрд рублей. Год назад эта цифра превышала 2,232 млрд. И это - без учета инфляции!

Объем нового бизнеса (совокупная стоимость переданного в лизинг имущества без НДС) является одним из самых важных показателей в этом виде бизнеса. Дело в том, что лизинг имеет свою специфику: и банк, и лизинговая компания, могут иметь неплохой портфель клиентов, которые регулярно погашают проценты по кредиту, или совершают лизинговые платежи. Но если этот портфель не пополняется новыми договорами, ручеек платежей постепенно мелеет, что сказывается на доходности спустя определенное время. Нечто подобное происходит сейчас с белорусским лизингом.

За январь-сентябрь текущего года объем нового бизнеса на этом рынке составил 1 882 716 465 рублей. Это - 62,7% к уровню всего 2021 г. и примерно 85% к январю-сентябрю прошлого года (по состоянию на 30.09.2021 г. эта цифра составляла 2 232 654 861 рублей). Такие данные приводятся в анализе работы лизинговых организаций Республики Беларусь по итогам третьего квартала 2022 года, опубликованном Ассоциацией лизингодателей Беларуси.

Судя по данным отчетности Нацбанка, на которую ссылаются в ассоциации, основные потери в новых сделках отмечены в двух сегментах. Во-первых, это «здания и сооружения», в отношении которых в 2022 г. заключено 104 договора на 43 673 223 руб., что составляет только 38,08% к совокупному значению 2021 года и 2,3% общего объема нового бизнеса лизинговых компаний (за январь-сентябрь 2021-го этот сегмент принес 3,9% объема нового бизнеса).

Во-вторых, «транспортные средства»: 12 861 договоров на 1 002 283 577 руб. (58,03% к совокупному значению 2021 года и 53,2% объема нового бизнеса на текущий момент). Год назад сделки по транспорту составляли 59,6% совокупного объема нового бизнеса. При этом 44,9% общего объема новых сделок с транспортом приходится сейчас на легковые автомобили, 27,9% - на железнодорожный транспорт, 17,5% - на грузовые автомобили, 9,7% - на «иные виды транспортных средств». От более масштабного снижения нового бизнеса в этом сегменте отрасль уберегли крупные закупки подвижного ж/д состава и грузовых авто в третьем квартале.

Единственное, что выросло в этом году - лизинг машин и оборудования: 12 879 договоров на 771 208 307 руб. - 41% совокупного объема нового бизнеса и 69,82% к итогу 2021 г. На 30.09.2021 г. на этот сегмент приходилось только 34,9% совокупного объема нового бизнеса. Это означает, что в 2022 г. предприятия-лизингополучатели тратили средства преимущественно на то, что необходимо в процессе производственной деятельности, сокращая другие расходы.

Что касается общего объема лизингового портфеля белорусских операторов, то он практически не изменился: около 7,5 млрд рублей и примерно на 1,33% больше, чем на 1 января. Если учесть, что инфляция по итогам сентября с начала года оценивалась в 14,8%, то становится очевидным, что рынок лизинга в валютном эквиваленте - в глубоком минусе, даже без учета проблем с новым бизнесом. Между тем, еще совсем недавно, в 2021 году, в валюте рынок рос более чем на 22,5%, а в рублях - на 32,11%.

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