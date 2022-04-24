Оборот белорусского рынка лизинга составил почти 1,6 млрд евро

В валютном эквиваленте за прошлый год рынок вырос более чем на 22,5%, в рублях - на 32,11%.

Итоги работы лизинговой отрасли в Беларуси традиционно подводятся спустя несколько месяцев после завершения календарного года. И сейчас Ассоциация лизингодателей обнародовала основные цифры только в середине апреля. Поэтому ситуация, прямо скажем, двусмысленная: с одной стороны, результаты рынка лизинга за прошлый год не просто впечатляют, а очень впечатляют! А с другой - может оказаться так, что очень скоро ситуация кардинально развернется.

Как бы там ни было, а 2021-й, действительно, оказался едва ли не самым удачным годом для лизингового рынка за всю его историю. Заключено 83 297 договоров на общую сумму 4 784 млн рублей (1 592 млн евро). Объем рынка, по сравнению с 2020 годом, вырос на 32,11% в рублях и на 22,54% - в европейской валюте. При этом в белорусских рублях было заключено 99,7% договоров.

Суммарная стоимость заключенных за год договоров лизинга 2004-2021 гг.

Основной объем сделок пришелся на договора инвестиционного лизинга. Их было заключено 17 224 на общую сумму 3 913 млн рублей (+31,28% к 2020 году). Это 81,79% от общего количества сделок. На потребительский лизинг пришлось гораздо больше договоров (66 073), но гораздо меньше денег (871 млн. рублей). Но даже это на 15,99% больше, чем в 2020 году.

Очень важный показатель этого рынка - объем нового бизнеса лизинговых организаций (т.е. общая стоимость переданного в лизинг за год имущества без НДС). Он в 2021 г. составил 3 003 млн руб., или 999,3 млн евро. При этом данный показатель вырос в валюте почти на 12%. Еще один важный момент: из средств, направленных лизинговыми организациями в 2021 г. на приобретение предметов лизинга, 48,05% составили их собственные средства, 51,95% - заемные. Это говорит о том, что лизингодатели уже не зависят так сильно от заемного капитала, как ранее. Хотя 52% - это, конечно, еще много.

Интересно выглядит распределение по предметам лизинга. По сравнению с 2020 годом, заметно выросла доля транспортных средств - 57,72% против 50,4%. А вот доля машин и оборудования, наоборот, уменьшилась - 36,78% против 41,3% в 2020-м. На лизинг недвижимости приходится 3,82% (годом ранее - 3,2%).

Распределение по предметам лизинга

Выводы, которые сделали в Ассоциации лизингодателей по этим цифрам, следующие:

в 2021 году наблюдалось увеличение темпов роста по отрасли в целом;

существенное увеличение объема нового бизнеса по сравнению с 2020 г. в целом по рынку за счет роста его объемов в сегментах транспортных средств, а также зданий и сооружений;

улучшающееся качество лизингового портфеля лизинговых организаций (просроченная задолженность по лизинговым платежам составила в целом по отрасли около 171 млн рублей, или всего 2,31% совокупного лизингового портфеля);

полное отсутствие развития сегмента оперативного лизинга в стране.

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