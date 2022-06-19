Рост рынка лизинга значительно замедлился

По итогам I квартала белорусские лизинговые компании увеличили портфель на 6,98% до 7,9 млрд рублей. Но этот рост значительно уступает темпам инфляции.

В прошлом году лизинговый бизнес в Беларуси сработал с рекордным результатом. В валютном эквиваленте рынок вырос более чем на 22,5%, а в рублях - на 32,11%. Начало 2022 года пока не особенно радует операторов. За январь-март совокупный объем портфеля всех лизинговых организаций Беларуси, включенных в официальный Реестр (без учета банков), составил около 7, 904 млрд рублей, что примерно на 515, 5 млн больше, чем на 1 января текущего года. То есть, за квартал портфель (совокупный остаток долга по графикам выплат действующих лизинговых договоров) прибавил только 6,98%. Об этом сообщает Ассоциация лизингодателей Беларуси.

86,04% совокупного размера лизингового портфеля, или чуть более 6,8 млрд рублей по итогам января-марта 2022-го, приходится на сегмент инвестиционного лизинга (т.е. на договора, заключенные с субъектами хозяйствования). Доля потребительского лизинга (договора с физическими лицами) - 13,96%, или немногим выше 1,1 млрд руб. При этом более активными на рынке в начале года были именно физлица: суммы договоров, заключенных с гражданами, с 1 января 2022 г. выросли на 9,58%, тогда как корпоративный сектор за квартал увеличил объемы лизинга только на 6,57%.

Пожалуй, самым важным показателем лизингового рынка является объем нового бизнеса. Это совокупная стоимость предметов лизинга, переданных клиентам без учета НДС. За I квартал этот показатель составил 583 721 437 руб. - 19,44% к совокупному значению прошлого года. Для сравнения: на 31.03.2021 г. объем нового бизнеса составлял 21,95% к итогу за 2020 г., что свидетельствует о более низких темпах роста нового бизнеса в текущем году. Кстати, по итогам 2021 г. новый бизнес оценивался в 3 003 млн руб., или 999,3 млн евро и вырос в валюте почти на 12%.

Интерес представляет статистика по видам лизинга в новом бизнесе. Иначе говоря: что приобретали белорусские клиенты в лизинг в начале текущего года? Основную долю (49,6% совокупного объема нового бизнеса) занимают транспортные средства. Всего в лизинг с 1 января по 31 марта было передано 4 619 ТС. В том числе: 604 грузовых автомобиля, 3 849 - легковых и 166 «иных видов транспортных средств». На втором месте - машины и оборудование (42,5% нового бизнеса), далее идут: здания и сооружения (4,6%) и «иные предметы лизинга» (3,3%). Для сравнения: по итогам прошлого года доля транспортных средств составляла 57,72%, машин и оборудования - 36,78%, недвижимости - 3,82%. То есть, лизинг транспорта в I квартале заметно просел.

Можно добавить еще один любопытный факт - значительное сокращение операций международного лизинга. Вероятно, это связано с уменьшением закупок за рубежом оборудования и импортного грузового автотранспорта. Совокупный портфель в сегменте международного лизинга по итогам марта составил менее 20 млн рублей, или всего 0,25% от совокупного размера лизингового портфеля. Это на 9,35% меньше, чем на 1 января 2022 г.

В целом качество лизингового портфеля в отраслевой ассоциации оценивают, как неплохое. Объем просроченных платежей в сегменте договоров финансового лизинга по всем срокам просрочки составил на 1 апреля 2022 г. порядка 204 млн руб. (2,58% к совокупному объему лизингового портфеля). Это даже меньше, чем год назад, когда доля «просрочки» на рынке составляла 3,56%. С другой стороны, инфляция в Беларуси за три первых месяца года составила по официальным данным 9,4%, что почти в полтора раза превышает прирост и портфеля, и нового бизнеса, а также значительно затрудняет деятельность лизинговых компаний.

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