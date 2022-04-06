Что такое автолизинг, и чем он отличается от аренды и кредита?

Трудно переоценить плюсы личного автомобиля. Он дает комфорт, свободу действий, избавляет от необходимости носить тяжести. Но, к сожалению, хорошая машина стоит немалых денег. Многие вынуждены копить на авто своей мечты годами или обращаться в банк за кредитом.

Однако с начала двухтысячных в Беларуси существует еще один инструмент — автолизинг. Что это такое? Говоря простыми словами, длительная аренда с правом выкупа.

Чем автолизинг отличается от обычной аренды?

Как правило, при аренде автомобиля приходится выбирать из того, что уже есть в автопарке компании, и затем возвращать на место.

В случае с автолизингом вы обращаетесь в фирму с заявкой на конкретную машину. Получив положительный ответ, вносите аванс — от 15% от стоимости. Компания приобретает авто и передает его вам в пользование. Вы постепенно его выкупаете, и в конце автомобиль становится вашей полноправной собственностью.

Чем автолизинг отличается от кредита?

Автолизинг часто сравнивают с кредитом, но на деле между ними множество отличий. Самое главное — это то, что при кредите вы занимаете деньги у организации (банка) и платите процент за их использование, а машина сразу переходит в вашу собственность.

При автолизинге вы берете авто в аренду, пользуетесь им и постепенно выкупаете. Право собственности перейдет к вам по окончании выплат. Так как компания является собственником на протяжении всего срока, именно ей предстоит разбираться со страховыми случаями, госрегистрацией, техобслуживанием и прочими рутинными моментами.

Чем еще лизинг отличается от кредита:

отсутствием залога: в этом качестве выступает сам автомобиль. Если у вас возникнут проблемы с выплатами, компания готова пойти навстречу. В крайнем случае вы просто вернете машину. Также существует практика возвращать машину фирме в зачет более нового автомобиля;

отсутствием необходимости иметь безукоризненную кредитную историю. Даже при наличии проблем в прошлом вам могут одобрить заявку;

простотой оформления: если для кредита нужен целый пакет документов, то заявку на лизинг подают с одним паспортом;

быстрым рассмотрением заявки и оформлением: вы можете отправиться домой на новом авто в тот же день;

малым числом платежей: без комиссии за конвертацию валюты, без оплаты услуг нотариуса. Вы вносите только авансовый и страховой платеж;

более длительным сроком финансирования.

Также в некоторых случаях процент по выплатам ниже, чем по кредиту.

Кому подойдет автолизинг?

На самом деле — кому угодно. Если вы не хотите ждать, пока накопите на новую машину, а кредит или аренда вам не подходят по личным причинам, то лизинг — подходящий способ получить автомобиль своей мечты.

Одной из лизинговых организаций, работающих в Беларуси, является ООО «МОГО Кредит». Ее особенностью является простое и понятное финансирование авто любых моделей и года выпуска.

Mogo предлагает авто в лизинг для физических лиц на следующих условиях:

финансирование в размере от 500 до 17 000 USD сроком от 12 до 84 месяцев;

с любым источником доходов и любой кредитной историей;

КАСКО не требуется;

для подачи заявки нужен только паспорт.

Более подробно об автолизинге можно прочесть на сайте компании.

Либо позвоните по номеру +375 (17) 388 28 66 или свяжитесь по почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.