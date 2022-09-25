Перевозчикам ЕС разрешили ввозить в Беларусь больше товаров

Для них сняты ограничения на перевозку ветеринарных препаратов, радиоизотопов, многооборотной тары и другой продукции.

Правительство расширило перечень товаров, перевозка которых не подпадает под запрет на перемещение по территории Республики Беларусь грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах - членах Европейского союза. Это предусмотрено постановлением №604 от 14 сентября 2022 г.

В частности, ограничения более не применяются при перемещении транспортом ЕС таких товаров, как готовые ветеринарные лекарственные средства, в том числе нерасфасованные, а также сырье для их производства; радиоизотопная продукция и многооборотная тара для ее перевозки при следовании в пункт таможенного оформления «Аэропорт Минск-2»; яйца инкубационные и др.

В документе также конкретизированы основания для отнесения перевозимых европейскими перевозчиками грузов к товарам, которые не подпадают под запрет. Кроме того, грузовому автотранспорту, зарегистрированному в Евросоюзе, теперь разрешено передвигаться по территории Беларуси «в порожнем состоянии» между специально установленными для перегрузки и перецепки пунктами, при «следовании для загрузки транспортными средствами в соответствии с документами, подтверждающими указанную цель» и т.д.

Ранее в список исключений из запрета на перевозку транспортом ЕС были включены лекарственные средства, медицинские изделия, запасные части к ним, а также сырье и материалы для производства лекарственных средств и медицинских изделий; кровь, органы и ткани человека; почтовые отправления; гуманитарные грузы; транспортные средства и др.

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