Белстат опубликовал основные итоги работы экономики в августе

Благодаря росту производства в сельском хозяйстве сокращение ВВП замедлилось, но промышленность и перевозки продолжают падать.

Национальный статистический комитет опубликовал краткие итоги работы основных отраслей экономики Беларуси в августе. По этим данным объем ВВП в текущих ценах составил 122 млрд рублей, в сопоставимых - 95,1% к уровню января-августа 2021 г. То есть, темпы снижения валового внутреннего продукта в годовом выражении замедлились с минус 5,2% в июле до минус 4,9% в августе.

Эту ситуацию специалисты объясняют значительным ростом производства в сельском хозяйстве, что связано с завершением уборки основных с/х культур. В результате агросектор в августе увеличил вклад в ВВП на 3,5%, а производство продукции в отрасли в текущих ценах за 8 месяцев составило 18,4 млрд рублей (+1,8% в сопоставимых ценах к январю-августу 2021 г.). Месяцем ранее объемы производства в АПК в сопоставимых ценах снизились к июлю-2021 более чем на 10%.

Что касается промышленности, то здесь снижение объемов производства в годовом выражении продолжается, хотя и не такими значительными темпами, как раньше. В текущих ценах промышленники произвели продукции за 8 месяцев на 109 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составило 93,4% к уровню аналогичного периода прошлого года. Это значит, что объем промышленного производства г/г сократился на 6,6%. Месяцем ранее эта цифра составляла 6,2%. Основной вклад в этот «минус» опять внесла обрабатывающая промышленность, где по итогам 8 месяцев текущего года объемы упали на 7,5% по году (месяцем ранее - 7,1%).

Из отрицательных «драйверов» ВВП можно также выделить грузоперевозки - грузооборот к январю-августу 2021-го упал почти на 25%. А также - ИТ-сектор (или, как его называет Белстат, «сектор информации и связи»), где добавленная стоимость снижается второй месяц подряд. В результате в июле этот вид деятельности обеспечил падение ВВП примерно на полпроцента, а в августе - на 0,2%.

Розничный товарооборот в январе-августе 2022 г. составил 44 млрд рублей, и он тоже пока проигрывает данным января-августа 2021 г. (98% в сопоставимых ценах). Еще хуже дело обстоит с оптовым товарооборотом, который в сопоставимых ценах за это время составил 89,2 млрд рублей, или 83,7% к уровню аналогичного периода 2021 г. (-16,3%).

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