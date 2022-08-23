ВВП Беларуси по итогам 7 месяцев 2022 года снизился на 5,2%

В правительстве считают, что уборка урожая в августе поправит ситуацию. А вот остановить рост инфляции пока не удается.

Макроэкономические итоги июля оказались не очень благоприятными для белорусской экономики. Валовый внутренний продукт, по данным Белстата, за 7 месяцев 2022 г. в текущих ценах составил 104,6 млрд рублей, а в сопоставимых - 94,8% к аналогичному периоду прошлого года. Инфляция, хотя и замедлилась, но продолжает расти. По оценке Министерства антимонопольного регулирования и торговли по итогам июля в годовом исчислении она достигла 18,1%.

ВВП снижается уже шестой месяц подряд. По предварительным оценкам за июль он сократился на 10,1% к июлю 2021-го. Основной вклад в это снижение внесли промышленность и сельское хозяйство. Причем, вклад аграрного сектора оказался очень значительным - 2,3 п.п. из 5,2% годовых. В правительстве считают, что это связано с более поздними сроками уборки урожая в этом году, и уже по итогам августа ситуация здесь должна измениться. Более неприятная информация - впервые за много месяцев добавленная стоимость сократилась в ИТ-секторе, который генерирует до 7% ВВП. В итоге отрицательный вклад отрасли в июле составил 0,5 п.п.

Напомним, что по итогам прошлого месяца годовое снижение ВВП составляло 4,2%. Ранее Всемирный банк подтвердил прогноз по сокращению валового внутреннего продукта страны к концу текущего года на 6,5%, Евразийский банк развития также сделал аналогичный прогноз.

Если темпы снижения ВВП в целом пока укладываются в прогнозные значения и являются более или менее ожидаемыми, то с инфляцией дело обстоит значительно хуже. В июле она выросла на 0,5% в годовом исчислении. Это немного меньшие темпы роста, чем фиксировались в июне, но значительно большие, чем в мае. В отношении причин в МАРТ называют, прежде всего, удорожание непродовольственных товаров вследствие ослабления белорусского рубля к российскому за последние два месяца почти на 13,2%, а за 12 месяцев - на 30,6%. Недооцененность отечественной валюты на фоне растущего импорта товаров из России вносит значительный вклад в рост цен на белорусском рынке.

Аналитики ЕАБР называют еще одну причину (на наш взгляд,даже более важную) - «давление со стороны производственно-логистических цепей». В переводе на обычный язык это означает проблемы с производством и поставкой ряда товаров из-за санкций и проблем с перевозкой. Это ведет к снижению предложения на внутреннем рынке, а в ряде случаев - даже к дефициту, что тут же сказывается на ценах.

Это косвенно подтверждает статистика МАРТ, которая фиксирует, что в июле по сравнению с предыдущим месяцем наибольшими темпами ускорился годовой прирост цен на синтетические моющие средства (+4,4 п.п. до 25,9% в годовом исчислении), чай (+3,3 п.п. до 33%), электротовары (+1,2 п.п. до 26,9%), а также на одежду и обувь. Традиционно в этих товарных группах значительно доля импорта, который сейчас резко сократился.

В ЕАБР считают, что по итогам года инфляция в Беларуси составит 18% (ранее базовый прогноз банка составлял 17%). Это предположение основывается на ожидаемом развороте тренда с ценами во втором полугодии. Такой точки зрения придерживаются и в Минэкономики. Но в любом случае очевидно, что прогнозные показатели, зафиксированные в Указе №481 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год», невыполнимы даже теоретически. Напомним, они предполагают рост ВВП на 2,9% и инфляцию в пределах 6%. Однако до сих пор данные прогнозы официально не пересматривались.

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