В 2022 году в Беларуси выдано экспортных кредитов на 1,4 млрд рублей

В Банке развития также рассказали о кредитовании государственных программ, инвестиционных проектов и о финансовом положении самого банка.

За 8 месяцев текущего года Банком развития выдано экспортных кредитов почти на 1,4 млрд белорусских рублей. Еще 200 млн получили предприятия малого и среднего бизнеса. А объем финансирования (эти данные озвучены по результатам работы за 7 месяцев) банком экономики в рамках разного рода государственных программ и инвестпроектов составил 3,7 млрд рублей. При этом за январь-июль кредитное учреждение получило прибыль - порядка 185 млн руб.

Эти цифры назвал Председатель Правления банка Александр Егоров по итогам заседания Наблюдательного совета с участием Премьер-министра Беларуси Романа Головченко. По словам руководителя банка, по итогам года ожидается, что план по прибыли будет выполнен и полученные дополнительные средства будут направлены на финансирование государственных программ и экспорта в 2023 году.

Нужно отметить, что объемы финансирования экономики в рамках госпрограмм и экспортного кредитования растут в текущем году очень значительными темпами. По итогам первого полугодия пресс-служба банка сообщала, что на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку малых и средних предприятий банком предоставлено порядка 4,6 млрд белорусских рублей. Это более чем вдвое превышает затраты первого полугодия 2021 года. Сейчас эта цифра, очевидно, уже превысила 5 млрд.

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