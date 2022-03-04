Утверждены объемы кредитования госпрограмм на 2022 год

Банк развития направит на эти цели 688,591 млн рублей. Объемы директивного кредитования составят свыше 156 млн рублей

План финансирования госпрограмм в Беларуси утвержден постановлением Совета Министров от 18 февраля 2022 года №87. В соответствии с ним, лимит директивного кредитования на год установлен в размере 156,02 млн рублей. Эти деньги будут распределять: Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк и Банк развития. Как сообщается, они будут направлены на кредитование в рамках государственной программы «Аграрный бизнес» и на кредитование субъектов хозяйствования и физлиц в рамках решений Президента Республики Беларусь.

Кроме того, постановлением установлен лимит финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2022 году в общей сумме 688,591 млн рублей. В документе указаны и отдельные конкретные получатели этих средств. Например, кредиты в размере почти 12,9 млн предоставят агрокомбинату «Дзержинский» и государственному предприятию «Витебский бекон» на реализацию госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы.

Еще более 250 млн Банк развития выделит более чем 20 предприятиям в качестве кредитов на различные инвестпроекты. В том числе: агрокомбинату «Несвижский», предприятиям «АгроСолы» И «Гудогай», РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», РУП «Гомельэнерго», РПУП «Гомельоблгаз», ОАО «Птицефабрика «Дружба» и другим организациям.

310,5 млн рублей банк должен направить на финансирование закупки техники и оборудования в лизинг. В частности, предполагается профинансировать поставки техники и оборудования организациям АПК на 150 млн рублей, приобретение пассажирского транспорта на 20 млн, а также закупку техники для государственных организаций лесного хозяйства и деревообработки.

Нужно отметить, что пока озвученные лимиты кредитования госпрограмм выглядят довольно скромно, по сравнению с прошлыми годами. Например, в 2020-м общий лимит такого кредитования в соответствии с постановлением Совмина от 31.12.2020 №802 составил 2,4 млрд руб. А в 2021-м лимиты кредитования госпрограмм в течение года повышались несколько раз и в итоге выросли с 425 млн до более чем 1,4 млрд руб. Так что, вероятно, суммы, указанные в постановлении №87 не окончательные.

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