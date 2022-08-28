Лимит эмиссии облигаций Банка развития повышен почти в два раза

Это связано со значительным ростом затрат на поддержку экспорта, финансирование инвестиционных проектов и госпрограмм. В первом полугодии 2022 года банк направил на эти цели 4,6 млрд рублей.

На 2022 год лимит объема эмиссии облигаций ОАО «Банк развития Республики Беларусь» изначально был установлен в размере 2,6 млрд рублей. Уже тогда эта сумма выглядела рекордной, так как в 2021 году она составляла 1 млрд 665 млн. Но новый рекорд не продержался и года. Постановлением Совета Министров и Национального банка №538/19 от 23 августа 2022 г. лимит эмиссии облигаций Банка развития повышен почти в два раза - до 5,006 млрд.

Вероятно, такое резкое увеличение выпуска бумаг банка, который специализируется на финансировании госпрограмм и инвестпроектов крупных предприятий, а также на выдаче экспортных кредитов, говорит о том, что затраты на эти мероприятия повысились. А также о том, что у многих предприятий недостаточно собственных средств для данной деятельности.

Это подтверждает отчетность Банка развития за 6 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба банка, за первое полугодие 2022 года на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку малых и средних предприятий банком предоставлено порядка 4,6 млрд белорусских рублей, что более чем вдвое превышает затраты первого полугодия 2021 года.

В том числе: на реализацию инвестиционных и других проектов, включая инвестиционные кредиты и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социального назначения, направлено 3,5 млрд рублей, на экспортное кредитование - 891 млн руб. в эквиваленте (при этом портфель экспортных кредитов вырос в 1,5 раза), на поддержку малых и средних предприятий - 143,5 млн руб. Причем, в банке отмечают, что в последнем случае более 60% выделенных малому бизнесу средств пойдут на финансирование экспортоориентированных и импортозамещающих проектов.

В отношении увеличения объемов эмиссии возникает только один вопрос: кто будет являться покупателем этих облигаций? Потому что их доходность (обычно устанавливается в размере ставки рефинансирования Нацбанка - сейчас 12% годовых) в свете более чем 18%-ной инфляции на текущий момент выглядит сомнительно. Тем более, с учетом длительных сроков погашения в экономике, перспективы которой сейчас трудно просчитать. Например, 57-й рублевый выпуск таких бумаг рассчитан на 7 лет и 5 месяцев.

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