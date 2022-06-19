Правительство сняло ряд ограничений по экспортным кредитам

Их смогут получить не только производители, но и спецэкспортеры, управляющие компании холдингов и другие уполномоченные организации.

Официальный ТГ-канал Совмина сообщил о расширении возможностей в сфере экспортного финансирования в Беларуси. Как отмечается, изменения утверждены постановлением, подписанным премьер-министром. Правда, номер этого сообщения не назывался, и официально оно на момент подготовки этой информации не было опубликовано.

Наиболее важным из озвученных пресс-службой Совмина нововведений является возможность экспортного кредитования не только производителей, но и других организаций - спецэкспортеров, управляющих компаний холдингов, а также резидентов для производства и реализации экспортных товаров (работ, услуг) через уполномоченные организации или управляющие компании холдингов, осуществляющие их реализацию на внешних рынках. Это значительно расширяет круг возможных получателей кредитов, так что можно прогнозировать рост спроса на такое финансирование в перспективе.

Будут также внесены изменения в порядок использования инструментов факторинга. Теперь коммерческие банки и Банк развития смогут финансировать резидентов под уступку денежного требования при реализации экспортных контрактов в белорусских рублях. До сих пор это было возможно только по контрактам в иностранной валюте и российских рублях.

Правда при этом по экспортным кредитам и факторингу в белорусских и российских рублях вместо фиксированных теперь будут применяться плавающие процентные ставки. Очевидно, это связано с высокой волатильностью курсов данных валют и растущими рисками банков при изменении условий фондирования. Каким будет механизм применения плавающей ставки, будут ли как-то ограничены чрезмерный рост или снижение этого показателя - пока неизвестно.

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