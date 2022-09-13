Темпы инфляции начали снижаться

В августе в годовом выражении индекс потребительских цен в Беларуси составил 17,9%. Впрочем, снижение темпов роста цен наблюдается в большинстве стран ЕАЭС.

В месячном выражении индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в августе 2022 г. составил 100,1%, к декабрю 2021 г. - 113,8%. Однако, несмотря на этот рост, в годовом выражении инфляция замедлилась и составила 17,9% (месяц назад - 18,1%), сообщает Национальный статистический комитет.

Это связано отчасти с базой августа 2021-го, а также с общим трендом на снижение цен. На продтовары они к июлю вообще упали на 0,7% (в годовом выражении рост цен здесь - 18,9%), очевидно в связи с уборкой урожая и снижением цен на сельхозпродукцию. А на непродовольственные - выросли, но уже не так значительно, как раньше (+0,9% к июлю и 20,9% к августу прошлого года). На услуги рост цен за месяц составил 0,3%, а по году - 12,2%.

В целом можно отметить, что пока прогнозы аналитиков Евразийского банка развития о замедлении темпов инфляции подтверждаются. Экономики стран региона (в том числе, попавших под санкции) постепенно адаптируются к ситуации - товарный дефицит снижается, так как появляются новые поставщики и логистические цепочки. Конечно, товары и услуги стали дороже, но похоже рынок нащупал какую-то почву под ногами и на некоторое время успокоился. Как надолго - судить сложно.

Что касается наших соседей по ЕАЭС, то в России инфляция в годовом выражении на 29 августа составляла 14,3%, снизившись с 15,1% в конце июля. Причем, по данным Росстата с 30 августа по 5 сентября 2022 г. индекс потребительских цен в РФ вообще составил 99,87%, т.е. в этот период была зафиксирована дефляция. Инфляция в Армении в августе 2022 года по сравнению с августом 2021-го составила 9,1%, а за месяц - 0,2%. В Казахстане - в годовом исчислении она выросла до 16,1% (за август - на 1,4%).

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