Стали известны основные результаты работы экономики в I полугодии

Инфляция продолжает расти, хотя и меньшими темпами, а снижение ВВП по предварительным оценкам составило около 4%.

В Белстате обнародовали динамику индекса потребительских цен за июнь: в месячном исчислении цены выросли на 1,1%, в годовом - на 17,6%. А ВВП, по оценке Минэкономики, в январе-июне составит около 96%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, лидерами роста по инфляции в годовом исчислении являются непродовольственные товары (19,7%). Продовольственные подорожали ненамного меньше (19,6%). Стоимость услуг растет значительно медленнее (11,3%). Если же брать в расчет только июнь, то картина немного другая: цены на непродовольственные товары к маю прибавили 1,5%, на услуги - 1,3%, на продовольствие - 0,7%.

В секторе услуг обращает внимание бурный рост стоимости туристических (13,1%) и санаторно-оздоровительных услуг (10,6%). В непродовольственном сегменте из-за проблем с импортом и комплектующими предсказуемо продолжает дорожать бытовая техника (за исключением телевизоров). Например, холодильники стали дороже на 5,1%. Вероятно, по той же причине дорожает бытовая химия - на 4,3%. Из последних изменений можно выделить также резкое снижение цен на овощи (-16,3%) и рост цен на бензин на 4,3%, который является одним из важных инфляционных факторов. В Белстате отмечают, что по сравнению с декабрем 2021 г. инфляция в стране составила 13,1%.

Кроме того, статистическое ведомство обнародовало результаты внешней торговли за май - эти данные всегда поступают с месячной задержкой. Отмечается, что в январе-мае 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 28 252,8 млн долларов, в том числе экспорт - 13 974,1 млн, импорт - 14 278,7 млн. К аналогичному периоду прошлого года в текущих ценах внешний товарооборот снизился на 6,5%. В том числе: экспорт - на 4,4%, импорт - на 8,5%.

Что касается ВВП, то предварительную оценку по итогам полугодия озвучил министр экономики Александр Червяков в ходе заседания межведомственной рабочей группы по формированию проектов прогнозных документов на 2023 год. По его словам, в январе-июне темп роста ВВП составит около 96%. При этом в министерстве говорят, что в целом отечественная экономика работает устойчиво и сбалансировано и по-прежнему прогнозируют восстановительную динамику уже во втором полугодии.

- Многие производители уже значительно продвинулись в переориентации своих экспортных потоков, - заявил А.Червяков. - За пять месяцев Беларусь на 17% нарастила поставки в Россию, и в 1,5 раза - в Китай. По многим позициям выпадающие объемы в Украину и недружественные страны восстановлены на других рынках и в больших объемах. Речь идет о тракторах, автобусах, грузовой технике, запчастях и так далее.

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