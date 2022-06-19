Всемирный банк подтвердил прогноз по ВВП Беларуси

Там по-прежнему считают, что в 2022 году наша экономика сократится на 6,5%, после чего, по крайней мере в течение двух лет, будет наблюдаться стагнация.

В июньском докладе о перспективах развития мировой экономики в регионе ЕЦА (Европа и Центральная Азия) аналитики Всемирного банка подтвердили свой прогноз для Беларуси, озвученный в апреле. В соответствии с ним ВВП страны в текущем году снизится на 6,5%, а в 2022 и 2023 гг. экономика будет расти. Но это - не быстрый восстановительный рост, а стагнация в пределах, соответственно, +1,5 и 1,6%.

Причины также соответствуют ранее озвученным, причем, по мнению экспертов банка, они даже усугубились, потому что экономическая ситуация в регионе ухудшается быстрее, чем предполагалось. Главная проблема заключается в напряженной ситуации в Украине, которая явно затягивается, из-за чего экономика этой страны в текущем году потеряет порядка 45%, мир оказался на пороге продовольственного кризиса, а инфляция в большинстве регионов растет просто неприличными темпами. В частности, в регионе ЕЦА медианный показатель инфляции превысил 12%. Это самый высокий рост цен с 2008 года, который продолжается несмотря на то, что большинство стран региона ужесточили денежно-кредитную политику.

Напомним, в Беларуси по итогам мая, по сравнению с апрелем, цены выросли на 0,7%, а в годовом исчислении инфляция достигла 17%. За год цены на продукты увеличились на 19,3%, на непродовольственные товары - на 18,7%, на услуги - на 10,8%. Эту информацию приводит Национальный статистический комитет.

Что касается других причин, по которым Всемирный банк не стал менять свой прогноз для Беларуси, то это, прежде всего, ухудшающаяся ситуация в экономике нашего основного торгового партнера - России, потери которой из-за действий в Украине и санкций значительно выросли. ВБ полагает, что ВВП РФ будет «минусовать» не один, а два года: в 2022-м - на 8,9%, а в 2023-м - еще на 2%. Кроме того, ожидается сокращение экономик в ряде стран нашего традиционного экспорта - Кыргызской Республике, Молдове и Таджикистане, а также замедление темпов роста в других странах региона. Причем в банке отмечают, что прогноз будет актуален при базовом сценарии, если в региональной экономике не материализуются какие-то пока неизвестные риски.

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