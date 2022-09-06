Комплексу «Бремино-Орша» уменьшили масштабы

Внесены изменения в планы строительства мультимодального промышленно-логистического комплекса в пос. Болбасово Оршанского района. Площади складских и офисных помещений решено сократить вдвое.

В соответствии с изменениями, внесенными в Указ №334 от 21 июля 2015 г. «О создании мультимодального промышленно-логистического комплекса», площадь некоторых сооружений на его территории решено уменьшить. В частности, административные помещения составят 2,5 тыс. кв. м (ранее планировалось 5 тыс.), складские корпуса - 25 тыс. кв. м (в первоначальном варианте - 50 тыс.), стояночные места для большегрузного транспорта - на 200 автомобилей (в проекте - 500). Это предусмотрено Указом №292 от 22 августа 2022 г.

Из первоначального варианта также исключены меры по реализации инвестиционного проекта, в том числе налоговые льготы и преференции и пункт об ответственности ООО «Бремино групп» за неисполнение обязательства по строительству комплекса в срок. Кстати, сроки строительства в новом Указе оставлены без изменений - до 31 декабря 2023 г., причем, под персональную ответственность председателя Витебского облисполкома!

Другие параметры строительства не изменились: площадь сооружений для организации промышленных производств должна составить не менее 2 тыс. кв. м, количество номеров в гостинице - 50, также должна быть создана вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура.

Соответственно измененному проекту сокращены площади сооружений, которые ООО «Бремино групп» должно по завершении строительства безвозмездно передать в собственность Республики Беларусь и хозяйственное ведение РУП «Белтаможсервис». Речь идет о части административного здания площадью не менее 1 тыс. кв. м (ранее планировалось 2 тыс.); изолированном помещении в здании складского корпуса площадью не менее 5 тыс. кв. м (в первоначальном варианте - 10 тыс.) и 80 стояночных местах для большегрузного автотранспорта (до внесения изменений - 200).

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