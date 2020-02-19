Особый режим для инвесторов

Льготы и преференции: где в Беларуси выгоднее делать бизнес?

Важным преимуществом ведения бизнеса для зарубежных компаний в нашей стране эксперты считают оказание государством поддержки через особые правовые режимы. Прежде всего, речь идет о предоставление льгот и преференций для инновационных предприятий и специальных льгот для инновационных проектов.

На это обратил внимание ведущий руководитель направления «Инвестиционные проекты» юридической компании «РЕВЕРА» Александр Антонов на семинаре «Особенности и возможности для бизнеса в Беларуси», который организовал Национальный центр маркетинга для торговых советников зарубежных посольств.

Резидентов ориентируют на экспорт

По его словам, специальные экономические зоны (СЭЗ) Беларуси рассматриваются как площадка для изменений законодательства в части улучшения условий для развития бизнеса. При этом в случае успешной работы их опыт распространяют на всю страну.

Надо отметить, что белорусские СЭЗ в последние годы изменили приоритеты: теперь в них приходят работать компании, которые ориентируются преимущественно на экспортные рынки.

В чем основные преимущества СЭЗ? Если компании-резиденты привозят на ее территорию материалы, сырье, а произведенную продукцию отправляют на экспорт, то они, по сути, не платят ни таможенных платежей, ни налогов. Получается, что это территория, где осуществляется переработка с участием белорусского потенциала. Но при этом важно, чтобы товары уходили за рубеж.

Причем речь идет о границах не ЕАЭС, а Беларуси. Поэтому иностранным инвесторам выгодно производить на нашей территории продукцию для экспорта в Россию.

«Великий камень» - кладезь для инновационных проектов

Сегодня в Беларуси действуют 2 особые зоны с преференциальным режимом - Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» и особая экономическая зона «Бремино-Орша».

К слову, «Бремино-Орша» - специфическая территория, в том числе рассчитанная на организации, которые торгуют с Беларусью. То есть в ней льготы предоставляются не только производителям, но и компаниям, которые поставляют товары в нашу страну.

А тем, кто планирует реализовать у нас инновационные проекты - прямая дорога в «Великий камень». Потому что помимо налоговых преференций для инвестора также важны льготы по зарплате сотрудников. Они заключаются в том, что ставка подоходного налога в отношении зарплаты сотрудников в индустриальном парке не 12%, как в целом в Беларуси, а 9%. Кроме того, база для начисления выплат в ФСЗН составляет не реальную зарплату конкретного работника, а среднюю по стране.

Например, если он получает на руки 1,5 тыс. долл. в эквиваленте, то в Беларуси вместе с компанией платит в виде налогов около 820 долл. А в «Великом камне» в аналогичном случае общий размер выплат составит 286 долл., в результате только на одном сотруднике можно сэкономить более 500 долл.

Также в индустриальном парке в течение 5 лет с даты принятия решения о распределении прибыли в компании ставка налога на нее составляет ноль процентов.

Правда, этой льготой можно воспользоваться, если учредителем является налоговый резидент Беларуси, а организация учреждена в государстве, с которым у нас подписано соглашение об избежании двойного налогообложения. В противном случае, несмотря на то что доходы не облагаются в Беларуси, это могут сделать в другой стране.

Инвесторам также необходимо знать, что резидентам «Великого камня» гарантирован более выгодный режим ведения бизнеса по сравнению с иными экономическими зонами. И эта действительно так, что показал пример создания «Бремино-Орша», где набор льгот меньше, а также меньше срок ее действия. Это - гарантия инвестору того, что нет смысла переезжать на другую экономическую территорию.

Кроме того, в индустриальном парке лояльно относятся к трудовым мигрантам. Мало того, что в нем действует особый порядок безвизового въезда на более продолжительный срок, чем предусмотрено в Беларуси, резидент «Великого камня» не должен перечислять взносы в ФСЗН за иностранных работников.

До 2017 г. такое положение действовало во всей стране, но сейчас ситуация изменилась, и налоги в Фонд платятся не только за белорусских граждан, но и за иностранцев, за исключением резидентов «Великого камня».

Еще одна важная льгота для инвесторов парка - свободное ценообразование на товары собственного изготовления, что имеет важное значение для отдельных направлений.

Так, в Беларуси остались 5 отраслей, где сохранилось административное ценообразование, в частности, фармацевтическая сфера. В то же время для производящих продукцию резидентов «Великого камня» нет ограничений по рентабельности и ценообразованию.

Также для работающих в Беларуси инвесторов важен вопрос защиты инвестиций. «В этой связи хочу заметить, что основу правового регулирования «Великого камня» составляет не только соответствующий Указ Президента Беларуси, но и двустороннее межправительственное соглашение. Это - гарантия того, что если в стране изменится ситуация и приоритеты в политике, то индустриальный парк продолжит работу», - пояснил эксперт.

Получить статус резидента в нашей стране несложно. Есть два ключевых критерия: реализация инвестпроекта в сферах, связанных с электроникой, фармацевтикой, тонкой химией, биотехнологиями, машиностроением, новыми материалами, НИОКР, а также размер инвестиций.

Объем инвестиций для потенциальных резидентов снижен в 2017 г. Теперь инвестор обязан вложить 0,5 млн долл. в течение трех лет, что вполне посильно не только для крупных, но и для малых компаний. Потому что в понятие «инвестиции» входят все расходы - аренда производственного комплекса, покупка товаров и т.п.

Если у проекта длительный срок реализации, то объем инвестиций должен составить 5 млн долл.

По словам А. Антонова, за 3 года работы «Великого камня» не было случая, чтобы компания не подходила по критерию профиля инвестиционного проекта. Потому что есть норма: если проект даже прямо не относится к вышеназванным сферам, то по решению администрации парка его можно реализовать.

При этом, если инвестор не выполнит взятых обязательств, то штрафы или иные меры воздействия к нему не применяются. Правда, есть одно условие: если компания в течение долгого времени не реализует своих обязательств, то с ней расторгнут договор и лишат возможности пользоваться льготами парка. Тем не менее, она может осуществлять дальнейшую деятельность в «Великом камне» как любая организация, зарегистрированная на территории Беларуси.

Начался перевод производств из России в Беларусь

Условия работы в «Великом камне» представляют интерес как для иностранного бизнеса, так и для компаний из ЕАЭС.

В результате реализации производственного проекта в Беларуси зарубежному предприятию не нужно платить таможенные пошлины за ввозимый товар, а в случае госзакупок оно избежит применения преференциальной поправки.

Дело в том, что сейчас при проведении данной процедуры в некоторых отраслях вводится понятие «третий лишний». В частности, это касается сферы госзакупок лекарственных средств в РФ.

Правило «третий лишний» предполагает следующее: если в тендере участвуют 2 компании из ЕАЭС с локализованным производством и организация не из Союза, то последняя по умолчанию не может участвовать в нем.

Таким образом, в ЕАЭС защищают своих производителей. В результате в этом году есть примеры, когда резидентами «Великого камня» становились именно по этой причине.

Также необходимо отметить еще одну тенденцию: в последнее время наблюдается перевод производств из РФ в Беларусь. Это связано с наличием проблем в отношениях России с Западом, из-за чего некоторые компании задумываются о переносе своего бизнеса в нашу страну.

Есть еще одна причина, усиливающая интерес инвесторов к «Великому камню». Индустриальный парк рассматривается как площадка для экспорта товаров на рынки КНР и стран Азии. Сейчас прорабатывается вопрос с китайскими партнерами о том, чтобы (возможно, в качестве эксперимента) создать зону свободной торговли между «Великим камнем» и Китаем. Чтобы произведенные в парке товары могли беспошлинно продаваться в Поднебесной и при этом не возникало проблем с их сертификацией.

Пока работа в этом направлении ведется на стратегическом уровне, а ее первые результаты ожидают в 2021 г.

Позитивные сигналы для бизнеса

Комментируя существующие в Беларуси риски для иностранных компаний, эксперт назвал действующий сегодня контроль за импортно-экспортными операциями.

В частности, при реализации экспортно-импортных операций в стране есть определенные ограничения. Так, государство внимательно следит за тем, чтобы организации при этом своевременно получали из-за рубежа денежные средства или товар от контрагентов.

Например, если белорусская компания продает товары в Польшу, то должна получить оплату на свой счет в стране в течение 180 дней со дня отгрузки. В противном случае государство накажет ее за то, что не обеспечено поступление средств из-за рубежа. В подобных случаях субъектам хозяйствования лучше использовать иные механизмы расчетов - предоплату, аккредитивы и т. д. Кроме того, можно обратиться в Нацбанк, чтобы продлить срок возврата валютной выручки (и такой возможностью многие активно пользуются).

Однако есть надежда, что советское наследие регулирования экспортно-импортных операций в Беларуси вскоре отменят. В 2020-2021 гг. в стране появится свободный экспортный рынок, т.е. государство не будет ничего контролировать в этой сфере.

Подготовлена новая редакция закона о валютном регулировании и контроле. В соответствии с документом планируют отменить директивно устанавливаемые сроки возврата валютной выручки по внешнеэкономическим договорам, а также снять ограничения на открытие резидентами счетов в иностранных банках, отменить ограничения на проведение ими валютных операций, связанных с движением капитала, и т.д.

Еще один риск для инвесторов - в белорусском инвестиционном законодательстве отсутствует так называемая дедушкина оговорка. Это означает, что никто не гарантирует инвестору, что действующее в стране законодательство не изменится в течение 10 лет. Данный принцип защиты пока работает только в «Великом камне». По информации Минэкономики, скоро этот инструмент начнет действовать для компаний на территории всей страны.

Как подчеркнул А. Антонов, в нашей новейшей истории ранее не было случаев, чтобы иностранный инвестор судился с Беларусью. Первый инвестиционный прецедент произошел в 2017 г. Государство в июле-августе 2019-го активно участвовало в споре с иностранным субъектом хозяйствования. То есть если кто-то считает, что его права в Беларуси нарушены, то власти готовы аргументированно защищаться в международных судах. Кстати, кто конкретно был прав в данном случае - российский инвестор или Республика Беларусь, мы сможем узнать в середине 2020 г.

В завершение эксперт отметил еще один риск для инвесторов, обусловленный тесными отношениями Беларуси с Россией. В этой связи, анализируя перспективы проектов в нашей стране, необходимо понимать, что при их реализации, например, в сфере АПК возможны риски, которые намного меньше в других секторах.