В августе автодилерам удалось продать всего 542 автомобиля

Это почти на 84% меньше, чем за такой же месяц 2021 года и на 35% - по сравнению с июлем 2022-го. В БАА считают, что основная проблема заключается в сокращении модельного ряда на белорусском авторынке.

В августе в официальных дилерских автосалонах было продано всего 542 новых автомобиля. Это на 83,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и меньше, чем в очень неудачном для рынка июле текущего года, когда клиенты приобрели только 837 машин. Всего с начала года продажи новых легковых авто в Беларуси составили 11 764 штук, сообщают в Автомобильной ассоциации «БАА», и отмечают, что результаты августа, к сожалению, пока не позволяют говорить о начале восстановления рынка.

Начиная с 1 сентября, Автомобильная ассоциация изменила порядок публикации данных о продажах новых автомобилей. Теперь официально публикуется только общий объем продаж, информация о динамике рынка и ТОП-3 ведущих бренда за отчетный период. Так, по итогам 8 месяцев 2022 г. лидерами рынка среди брендов названы: LADA (3 490 автомобилей с начала года), а также Geely и Kia.

В БАА считают, что рынок уже пережил период ценовых шоков, и стоимость автомобилей стабилизировалась. Но теперь основной проблемой является узость ассортимента, поскольку большинство автоцентров вынужденно сократили модельный ряд (количество доступных белорусским покупателям моделей за год уменьшилось более чем в три раза). При этом белорусское законодательство пока не позволяет дилерам ввозить авто в рамках так называемого «параллельного импорта». Поэтому покупатели, даже имея деньги, часто откладывают покупку до лучших времен, или используют «полуофициальные» схемы льготного ввоза по Указу №140.

В Автомобильной ассоциации считают, что ожидаемый уровень продаж на рынке в ближайшие месяцы во многом будет определяться ситуацией с Geely. Там, как известно, есть проблемы с поставками машинокомплектов. В правительстве говорят, что на ближайшую перспективу о поставках удалось договориться, и что белорусский завод сможет в этом году работать ритмично. Но что будет дальше - пока не ясно.

Ситуацию на рынке прокомментировал Председатель правления БАА Сергей Варивода:

- Ассортимент новых автомобилей от дилеров продолжает сокращаться. Если годом ранее дилерами - членами БАА - на рынке были представлены 112 моделей новых автомобилей, то в августе 2022 года только 36. При этом, в целом дилерские запасы новых автомобилей превышают 2 тысячи единиц, что соответствует текущему трехмесячному объему продаж. Безусловно, распределение запасов между марками автомобилей крайне неравномерное.

Законодательство и практика деловых отношений на структурированном «официальном» автомобильном рынке пока не позволяют автодилерам Беларуси использовать механизм «параллельного импорта» или санкционированных поставок через третьи страны. Упрощение процедур сертификации ввозимых автомобилей и запчастей к ним с учетом законодательной практики Российской Федерации позволило бы снизить темпы падения предложения автомобилей и компонентов в отрасли.

Ссылки по теме:

Всего за месяц продажи новых автомобилей упали в 1,5 раза

Белорусские автодилеры ожидают роста цен и дефицита новых автомобилей