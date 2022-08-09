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Всего за месяц продажи новых автомобилей упали в 1,5 раза

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Всего за месяц продажи новых автомобилей упали в 1,5 раза

В июле белорусские автодилеры продали 837 машин. Это больше, чем в апреле-мае, но значительно меньше, чем в июне. По сравнению с июлем 2021-го рынок обвалился в 5 раз.

 

Белорусский рынок новых автомобилей продолжает падение, - сообщают в Автомобильной ассоциации «БАА». В июле дилерам удалось продать всего 837 новых автомобилей (694 легковых и 143 LCV - легких коммерческих). Это несколько больше, чем в апреле-мае, но в 1,5 раза меньше, чем в июне и в 5 раз меньше, чем в июле 2021-го. Всего за 7 месяцев текущего года объем продаж новых авто в Беларуси составил 12 741 единицу. Для сравнения: за аналогичный период 2021-го было 26 265, т.е. почти вдвое больше.

 

Как отмечают в БАА, динамика рынка сейчас в первую очередь определяется доступностью автомобилей и скоростью распродажи складов. Фактически главным фактором является наличие машин, а не их характеристики. Например, в июле в продажах преобладали модели SUV - кроссоверы. Суммарно их было продано 577 шт., тогда как в ранее наиболее популярном классе B - всего 70 автомобилей. Причина проста: их просто не было из-за остановки сборочных предприятий в России.

 

В этой ситуации в текущем году лидерами продаж предсказуемо являются LADA и Geely. Особенно активно в июле шли продажи китайско-белорусского бренда: за месяц Geely передала покупателям 290 автомобилей (это первое место на рынке), а среди моделей лидерами продаж стали Geely Atlas Pro (140 ед.) и Geely Coolray (130). В пятерке лидеров по продажам в июле также оказались: GAZ (98 автомобилей), Kia (87), LADA (75) и Volkswagen (62).  

 

ТОП-10 брендов по продажам за 7 месяцев 2022 года

  1. LADA 3400
  2. Geely 2008
  3. Kia 1312
  4. Renault 995
  5. Volkswagen 926
  6. Hyundai 785
  7. GAZ 741
  8. Nissan 657
  9. UAZ 358
  10. Toyota 233

 

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Всего за месяц продажи новых автомобилей упали в 1,5 раза
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