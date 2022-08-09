Всего за месяц продажи новых автомобилей упали в 1,5 раза

В июле белорусские автодилеры продали 837 машин. Это больше, чем в апреле-мае, но значительно меньше, чем в июне. По сравнению с июлем 2021-го рынок обвалился в 5 раз.

Белорусский рынок новых автомобилей продолжает падение, - сообщают в Автомобильной ассоциации «БАА». В июле дилерам удалось продать всего 837 новых автомобилей (694 легковых и 143 LCV - легких коммерческих). Это несколько больше, чем в апреле-мае, но в 1,5 раза меньше, чем в июне и в 5 раз меньше, чем в июле 2021-го. Всего за 7 месяцев текущего года объем продаж новых авто в Беларуси составил 12 741 единицу. Для сравнения: за аналогичный период 2021-го было 26 265, т.е. почти вдвое больше.

Как отмечают в БАА, динамика рынка сейчас в первую очередь определяется доступностью автомобилей и скоростью распродажи складов. Фактически главным фактором является наличие машин, а не их характеристики. Например, в июле в продажах преобладали модели SUV - кроссоверы. Суммарно их было продано 577 шт., тогда как в ранее наиболее популярном классе B - всего 70 автомобилей. Причина проста: их просто не было из-за остановки сборочных предприятий в России.

В этой ситуации в текущем году лидерами продаж предсказуемо являются LADA и Geely. Особенно активно в июле шли продажи китайско-белорусского бренда: за месяц Geely передала покупателям 290 автомобилей (это первое место на рынке), а среди моделей лидерами продаж стали Geely Atlas Pro (140 ед.) и Geely Coolray (130). В пятерке лидеров по продажам в июле также оказались: GAZ (98 автомобилей), Kia (87), LADA (75) и Volkswagen (62).

ТОП-10 брендов по продажам за 7 месяцев 2022 года

LADA 3400 Geely 2008 Kia 1312 Renault 995 Volkswagen 926 Hyundai 785 GAZ 741 Nissan 657 UAZ 358 Toyota 233

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