Белорусские автодилеры ожидают роста цен и дефицита новых автомобилей

Это следствие прекращения работы в России многих крупных производителей, удорожания логистики и девальвации российской и белорусской валют.

За последнюю неделю многие крупные автомобильные концерны заявили о прекращении поставок на российский рынок машин и комплектующих, а также о закрытии производств на территории Российской Федерации. Это связано либо непосредственно с международными санкциями, введенными из-за военных действий в Украине, либо с возникшими вследствие этого логистическими проблемами.

О приостановке деятельности и прекращении поставок машин в Россию первыми заявили: BMW, Jaguar Land Rover и Volkswagen (бренды Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini и Ducati). Затем об остановке работы предприятия в Елабуге с 3 марта сообщил «Форд Соллерс». Toyota с 4 марта приостановила производство автомобилей в России (официально - из-за нехватки зарубежных комплектующих), а также временно прекратила поставки автомобилей на российский рынок из-за рубежа. Honda также прекратила поставки в Россию, а Mazda - приостановила экспорт комплектующих на свой российский завод во Владивостоке.

Белорусский авторынок в последние годы все сильнее зависит от российского. Большинство дилерских поставок новой легковой автотехники в нашу страну идет через Россию, и потому возможный дефицит на этом рынке неизбежно придет и в Беларусь. А с ним - и рост цен в автосалонах. Так ли это - мы спросили члена правления автомобильной ассоциации БАА Сергея ВАРИВОДУ:

- Действительно, ситуация на российском авторынке сейчас меняется очень стремительно и, к сожалению, в худшую сторону. А так как большинство белорусских импортеров получают новые автомобили от российских дистрибьюторов или производителей, то все проблемы, с которыми столкнулся российский рынок очень скоро проявятся и у нас.

О прекращении работы в России уже заявили многие европейские и японские автопроизводители. Нельзя исключать, что такое решение примут и в Южной Корее. Сегодня на AUTONEWS появилась информация о том, что даже китайская Geely временно приостановила отгрузки новых автомобилей дилерским центрам в России. Как сообщается, из-за экономической ситуации и трудностей в логистике. И это касается, в том числе, продукции белорусского завода компании.

Вторая проблема - цены, точнее сказать - ценовой шок. Из-за девальвации рубля те производители, которые продолжают работать в России, начали пересматривать цены. Причем, если еще в пятницу они озвучивали предполагаемый рост цен в среднем на 5-7%, то сейчас прайсы выросли уже на 15-20, а кое-где и на 25%.

В Беларуси потребители пока не ощутили эти проблемы в полной мере. Отчасти потому, что у некоторых наших дилеров к этому моменту скопились довольно большие запасы ввезенных в страну ранее автомобилей. И сейчас они фактически распродают стоки, причем многие даже почти не повышали цен, стремясь увеличить продажи. Но понятно, что это не может продолжаться до бесконечности, так как запасов новых автомобилей хватит у кого-то - на месяц-два, а у кого-то - на пару недель, да и цены все-таки придется повышать, учитывая удорожание логистики и ситуацию на валютном рынке. Некоторые белорусские дилеры уже повысили рублевые цены на 10-20%.

Кстати, о логистике: китайские компании активно использовали порт Новороссийска для перевалки своих грузов, в т.ч. легковых автомобилей. Но пока порт прекратил прием и обработку грузов. Переключение поставок на другой морской порт - не такая простая задача в текущих условиях, как может показаться. Открытым остается вопрос и о продолжении сотрудничества российских покупателей с контейнерными линиями (буквально на днях о приостановке букингов в России официально сообщили крупнейшие контейнерные операторы: Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM - ред.).

Китай - единственный крупный производитель автомобилей, который практически наверняка не присоединится к зарубежным санкциям и даже постарается в этой ситуации увеличить свою долю на евразийском рынке. Правда, пока остаются вопросы, опять же связанные с санкционными ограничениями. Дело в том, что на заводах, где производятся автомобили китайских марок (например, Geely, HAVAL и др.), используются комплектующие из стран, которые ввели санкции в отношении России. И пока непонятно: подпадают ли такие комплектующие в составе условного машинокомплекта, используемого для сборки, под введенные ограничения. Похоже, в этом вопросе пока нет ясности ни для кого.

И еще: объемы реализации новых автомобилей зависят не только от предложения и уровня цен на рынке, но и от наличия на нем финансовых продуктов банков и лизинговых компаний, стимулирующих продажи. К сожалению, в последнее время большинство банков прекратили автокредитование, а лизинговые компании - практически свернули свои программы. Так что в ближайшее время рынок будет испытывать давление со стороны двух факторов: с одной стороны - ценовой шок и отсутствие кредитования, с другой - кризис предложения с ограниченным выбором производителей и марок автомобилей. Вклад этих факторов в темпы падения авторынка постоянно меняется, но ясно одно: спрос и предложение наперегонки бегут на кладбище.

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