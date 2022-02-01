Продажи новых автомобилей падают второй год подряд

В 2020-м авторынок рухнул на 18,2%, в 2021-м - еще на 11,2%. Белорусы массово пересаживаются на бюджетные седаны.

Белорусская автомобильная ассоциация подвела итоги 2021 года. Они, как и ожидалось, оказались не очень - 46 837 проданных авто. Хотя, конечно, смотря с чем сравнивать. Если с пиковым 2019 годом (64 504 шт.), то это мало, а если с 2014-2016 гг., когда продавалось в среднем по 25-26 тыс. авто, то еще очень даже неплохо…

Общее количество новых автомобилей, проданных в Беларуси в 2021 году (по данным БАА)

Другое дело, что качество этих продаж, точнее - класс и цены автомобилей, пользующихся основным спросом в стране, уже не те, что раньше. Легковых авто за прошлый год было продано 41 217 шт. (-10,5% к 2020 году), коммерческих - 5 620 (-2%). При этом на 8 премиальных брендов (Audi, Mercedes, BMW, LR, Volvo, Jaguar, Porsche и Lexus) пришлось всего 4,1% рынка (1 933 авто). А в лидерах по количеству реализованных машин - сплошь «народные марки»: LADA, Geely, Volkswagen, Renault, Kia, GAZ и т.д.

Кроме того, явным лидером продаж является В-класс - небольшие и в значительной массе малолитражные автомобили. Этот сегмент занимает более 40% рынка. Самая популярная тройка здесь: LADA Vesta, Volkswagen Polo и Kia Rio. Для сравнения: на Е-класс приходится всего 0,55% продаж. Здесь самыми популярными являются: BMW 5 series, Audi A6 и Mercedes E-сlass. Популярны, как обычно, и авто класса SUV, но в основном те, что попроще - В и С.

Во многом такая ситуация связана с ростом цен на новые автомобили. Например, в России за год они выросли на 20%! А 80% поставок в Беларусь осуществляется именно из Российской Федерации. Эти тенденции уже давно известны автодилерам, и сейчас на них обратили внимание и производители. Так, на итоговой пресс-конференции БАА Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БелДжи» подтвердил: компания видит, что основной объем на рынке приходится на небольшие седаны. Поэтому уже в ближайшее время БелДжи начнет производство бюджетного седана SS11.

В ходе пресс-конференции прозвучала также интересная информация о работе официального дилера Škoda в Беларуси - компании «ФелОкт-сервис». Как известно, ввоз машин этой марки в страну был запрещен с 5 мая 2021 г. Тем не менее, даже за такой короткий срок бренд продал 1 179 новых автомобилей и вошел в первую десятку наиболее продаваемых марок. Сегодня компания занимается преимущественно сервисом и продажей подержанных машин, являясь одним из крупнейших игроков на этом рынке.

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