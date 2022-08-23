Поступление налогов в бюджет в 2022 году выросло почти на 7%

По данным МНС за I полугодие доход от налогов и сборов составил более 16,1 млрд рублей. При этом платежи от ИТ-компаний начали уменьшаться.

Министерство по налогам и сборам опубликовало данные по поступлению налогов в бюджет за I полугодие 2022 года. Они свидетельствуют о том, что с одной стороны, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года собираемость налогов заметно выросла - в бюджеты всех уровней поступило более 16,1 млрд рублей, что на 6,8% превышает аналогичный показатель 2021 года. С другой стороны очевидно, что во многом этот рост связан с высокой базой удачного для экономики первого квартала, так как во втором квартале в ряде отраслей цифры налоговых поступлений оказались меньшими, чем за январь-март.

Анализ статистики МНС показывает, что основными источниками наполнения бюджета являются налог на добавленную стоимость и подоходный налог. Так, НДС был собран в сумме 4,763 млрд рублей (примерно 29,5% от общего объема поступивших налогов), а подоходный налог - в сумме 4,476 млрд (примерно 27,8%). Далее идут: налог на прибыль - 1,523 млрд (около 9,5%) и акцизы - 1,273 млрд (менее 8%). Неналоговые поступления составили 1,640 млрд рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что поступления в республиканский бюджет, по сравнению с январем-июнем прошлого года, уменьшились с 6 164,4 млрд руб. до 6 099,5 млрд, а в местные бюджеты, наоборот, выросли - с 8 954,4 до 10 052,3 млрд.

Можно предположить, что фиксируемый МНС рост поступлений по итогам полугодия в значительной мере связан с высокой налоговой базой первого квартала. В качестве примера можно привести резидентов ПВТ, которые по итогам января-марта уплатили рекордные налоги - 230,7 млн рублей. Тогда эксперты говорили, что это вряд ли будет долгосрочным явлением, так как связано с ростом зарплат из-за курсового скачка и выплатой бонусов за релокацию. Так и оказалось: во втором квартале налоги, поступившие от резидентов Парка, оказались на 11% меньшими, чем в первом. Хотя по итогам шести месяцев получилось 435 млн - почти на 22% больше, чем в I полугодии 2021-го.

В разрезе плательщиков свыше 94% налоговых поступлений принесли субъекты хозяйствования. Интересно, что только 36,8% из них являются государственными. То есть, основной объем платежей в бюджет генерирует негосударственный сектор. При этом выплаты от субъектов малого предпринимательства составили 4 362,8 млн руб. (27% от общей суммы налогов), а от индивидуальных предпринимателей - 475,9 млн (2,9%).

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