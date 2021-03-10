Дефицит бюджета может оказаться большим, чем ожидалось

Первоначально Минфин Беларуси планировал на 2021 год дефицит в 4,047 млрд руб. Но уже на 1 февраля эта цифра увеличилась до 5,610 млрд.

По итогам 2020 года государство свело консолидированный бюджет с дефицитом в 2,689 млрд рублей. Для сравнения: за 2019 год бюджетный профицит составил 5,225 млрд руб. Таким образом, за год сальдо наполнения госказны упало почти на 8 млрд.

По закону о республиканском бюджете на 2021 год Минфин предусматривал дефицит в размере 4,047 млрд руб. Но это не окончательная сумма, так как в течение года и даже после него размер дефицита может быть пересмотрен. Недавно был опубликован уточненный расчет по бюджетному дефициту по состоянию на 1 февраля. Теперь дефицит республиканского бюджета оценивается уже в 5,610 млрд.

Причины становятся заметными при анализе доходной и расходной частей бюджета. За январь доходы республиканского бюджета в номинале выросли всего на 0,2%. В реальном выражении (с поправкой на дефлятор) доходы сократились к 2020 году на 8,5%. В пересчете на номинальные рубли доходная часть республиканского бюджета выросла лишь на 4,8 млн руб. Бюджет сектора госуправления (республиканский и местные бюджеты плюс ФСЗН) сократился к прошлому году на 124,8 млн.

Одновременно со стагнацией доходов бюджета произошел скачок расходной части. В январе расходы выросли почти вдвое (на 96,3%) к уровню 2020 года! В денежном выражении январские траты на уровне республики возросли на 1,422 млрд руб. Основной вклад в это увеличение внесли расходы на общегосударственную деятельность - плюс 1,375 млрд руб. к 2020-му. В структуре этих расходов заметную часть занимают платежи по обслуживанию госдолга. Кроме того, в январе с помощью выпуска гособлигаций были реструктуризированы долги жлобинского БМЗ и ряда других госпредприятий.

Источник: banki24.by

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