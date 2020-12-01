Дефицит бюджета снизился до 0,5% ВВП

Республиканский бюджет Беларуси в январе-октябре 2020 года исполнен с дефицитом Br0,6 млрд (0,5% ВВП).

Дефицит бюджета по итогам 10 месяцев заметно снизился по сравнению с показателями за январь-сентябрь (1,7% ВВП) и итогами первого полугодия (2,7% ВВП). Сальдо бюджета Беларуси перешло в плоскость дефицита по итогам января-мая текущего года, до этого республиканский бюджет исполнялся с профицитом.

Доходы республиканского бюджета в январе-октябре составили Br19,64 млрд (77,1% годового плана), расходы – Br20,22 млрд (72,4%).

НДС поступил в сумме Br8,3 млрд (88,8% годового плана), акцизы - Br2,54 млрд (79,3%), налог на прибыль – Br480,5 млн (29,1%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,18 млрд (66,4%).

Расходы республиканского бюджета на общегосударственную деятельность составили Br10,47 млрд (72,8%), на финансирование национальной экономики - Br2,82 млрд (71,3%). На финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) направлено Br3,72 млрд (74,1%).

Бюджет фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в январе-октябре исполнен с профицитом Br0,2 млрд при доходах в размере Br14,3 млрд (83,1% плана на год) и расходах Br14,1 млрд (82,3%).

Бюджет сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН и ряд внебюджетных фондов) исполнен с дефицитом Br0,1 млрд (в январе-сентябре Br1,96 млрд, или 1,8% ВВП). Доходы бюджета сектора госуправления были равны Br43,6 млрд (82% годового плана), расходы – Br43,7 млрд (77,6%).

Как сообщалось, республиканский бюджет на 2020 год утвержден с дефицитом Br0,9 млрд, или 0,7% прогнозного ВВП.

Доходы консолидированного бюджета изначально были запланированы в объеме Br39,5 млрд, расходы - Br40,9 млрд, в том числе доходы республиканского бюджета - Br24,4 млрд, расходы - Br25,4 млрд. По данным Минфина, в связи с проведенными в июле-октябре техническими корректировками бюджета (не требуют внесения изменения в Закон о бюджете), доходы республиканского бюджета по итогам года ожидаются на уровне Br25,46 млрд, расходы - Br27,93 млрд, дефицит - Br2,47 млрд.

Источник: Интерфакс-Запад