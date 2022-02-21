Более половины доходов бюджета обеспечивает негосударственный сектор

МНС отчиталось о сборе налогов в 2021 году. В бюджет удалось собрать 33,5 млрд рублей - почти на 3 млрд больше, чем в 2020-м.

Как сообщает Министерство по налогам и сборам, в 2021 году налоговые органы обеспечили поступление в бюджет 33,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2020 года на 9,4%, или на 2,9 млрд. План доходов консолидированного бюджета выполнен на 101,5%. При этом более половины доходов бюджета (53,3%, или 17,9 млрд рублей) сформировано за счет поступлений от организаций негосударственного сектора экономики. Темп роста платежей в негосударственном секторе составил 111,6%.

Увеличение налоговых поступлений отмечается по всем основным доходным источникам. Наибольший прирост произошел по налогу на прибыль - на 62,5%, или почти на 2 млрд рублей, подоходному налогу (+4,5%, или на 341 млн) и налогу на добавленную стоимость (+3,3%, или на 290 млн рублей). По видам деятельности основной прирост налогов обеспечили обрабатывающая промышленность - на 820 млн рублей, торговля - на 698 млн, информация и связь - на 482,1 млн рублей.

Как отмечается в официальном пресс-релизе, «постоянное совершенствование налогового администрирования и улучшение условий уплаты налогов способствуют росту поступлений налогов в бюджет в добровольном порядке. Сегодня доля таких платежей составляет 98,4% доходов бюджета. Это самый высокий показатель за последние десять лет».

В МНС считают, что недавнее реформирование условий налогообложения сферы малого предпринимательства (а именно - последние изменения в Налоговый кодекс, которые частично вступила в силу с 1 января 2022 г.) окажут положительное влияние на работу экономики за счет устранения недобросовестной конкуренции субъектов хозяйствования, которая складывалась в силу преимуществ отдельных режимов налогообложения.

Что же, 2022 год покажет - разделяет ли это мнение частный бизнес, особенно малый, которого в основном коснулись изменения налогового законодательства. За 9 месяцев прошлого года ИП и малые организации заплатили в казну 6 388,7 млн рублей, что больше, чем за аналогичный период 2020 года на 800 с лишним млн. Но при этом доля малого бизнеса в налоговых поступлениях за 9 месяцев сократилась с начала года - с 28,3 до 26,9 %.

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