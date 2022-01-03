МНС разъяснило ИП правила использования «упрощенки» в 2022 г
- Информация о материале
-
Теперь в сфере услуг этот порядок налогообложения предпринимателям можно применять только при осуществлении пяти видов деятельности. Остальным придется перейти на уплату подоходного налога
В Министерстве по налогам и сборам напомнили индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере услуг, что с 1 января 2022 года они не вправе применять упрощенную систему налогообложения, за исключением пяти видов деятельности: туристической, деятельности в сфере здравоохранения, услуг в сфере сухопутного транспорта, в общественном питании и деятельности в области компьютерного программирования.
Всем остальным ИП, оказывающим услуги, с нового года придется уплачивать подоходный налог с физических лиц в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности. В МНС также отмечают, что «вместо уплаты подоходного налога отдельные категории таких индивидуальных предпринимателей вправе применять систему уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (при соблюдении условий его применения, определенных в главе 33 Налогового кодекса)».
Кстати, в отношении единого налога также есть изменения. В частности, с 1 января сокращается сфера применения этого налога в отношении индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. А именно, единый налог теперь не применяется:
при реализации дополнительных жилищно-коммунальных услуг;
при осуществлении дистанционной торговли товарами, отнесенными к группам товаров, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса;
при осуществлении деятельности прочего пассажирского сухопутного транспорта и деятельности пассажирского речного транспорта;
при осуществлении общественного питания;
при осуществлении розничной торговли автомототранспортными средствами.
Ссылки по теме:
ИП в Беларуси не смогут использовать «упрощенку» и единый налог
Палата представителей приняла изменения в Налоговый кодекс Беларуси во втором чтении