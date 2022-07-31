В Казахстане обсуждают запрет экспорта в РФ и Беларусь санкционных товаров

Минфин страны предложил не заверять электронные счета-фактуры на такую продукцию, что сделает невозможным ее поставки через казахстанскую границу.

В Казахстане был опубликован для общественного обсуждения проект приказа Министерства финансов «Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь». Он предполагает отказ в заверении электронных счетов-фактур, «если страной происхождения товаров является страна, которой введен запрет на экспорт отдельных видов товаров» в РФ и Беларусь.

В соответствии с этим документом, должен быть сформирован перечень товаров, в отношении которых органы государственных доходов Казахстана (налоговая и таможенная служба) должны обеспечить запрет третьих стран на экспорт в РФ и Беларусь. Предполагалось, что этот перечень будет публиковаться уполномоченным органом на официальном интернет-ресурсе www.traderadar.kz. Однако, вскоре после того, как на проект приказа обратили внимание в России, он был удален из открытого доступа. Хотя это не означает, что его обсуждение прекращено.

Как отмечает российское издание Коммерсантъ, отказ в заверении копий электронных счетов-фактур сделает невозможным перевозку попавших в перечень товаров через границу Казахстана любым видом транспорта, включая железнодорожный, что, без сомнения, будет означать жесткую конфронтацию с Россией и Беларусью, для которых Казахстан является одним из основных перспективных транзитных коридоров после закрытия западных границ. Видимо поэтому правительство республики пока никак не комментирует вероятность принятия подобных мер.

С другой стороны, Казахстан справедливо опасается введения в отношении себя вторичных западных санкций за транзит «санкционки». Страна в последнее время является лидером по привлечению иностранных инвестиций в ЕАЭС, а Европейский союз рассматривает ее территорию в качестве альтернативного маршрута для торговли с Китаем в обход России. Поэтому, очевидно, местные политики сейчас просчитывают - где они могут потерять больше.

Как известно, в последнее время у Казахстана несколько обострились отношения с Россией - из-за газового транзита и других вопросов. А 14 июля президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать условия для релокации в Казахстан ушедших из России зарубежных компаний. По его словам, в РФ приостановила деятельность или полностью ушла с рынка каждая вторая из почти 1400 крупных иностранных компаний. И Казахстан планирует предложить им выгодные условия для размещения на своей территории.

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