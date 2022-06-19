Казахстан отменил запрет на «перецепку» европейских грузов

Это решение касается российских и белорусских перевозчиков и будет действовать до 1 января 2023 года.

Казахстан временно снял ограничения для белорусских и российских автотранспортных компаний по перевозкам в/из третьих стран, включая «перецепку» и перегрузку грузов, которые ввезены на таможенную территорию ЕАЭС транспортом, зарегистрированным в ЕС. Это решение в республике назвали актом доброй воли, и оно будет действовать до Нового года. В дальнейшем взаимоприемлемый вариант стороны надеются найти в ходе консультаций, сообщают в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Как известно, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. №247 «О перемещении транспортных средств» предусмотрена особая процедура при ввозе грузов в Беларусь транспортом ЕС. За некоторыми исключениями они могут въезжать только на территорию утвержденных ГТК специально установленных мест для перегрузки или перецепки грузов. Далее их перевозка осуществляется белорусскими перевозчиками. К слову, аналогичное решение в отношении фур из Евросоюза собиралась принять и Россия.

Однако недавно Инспекция транспортного контроля Республики Казахстан начала задерживать белорусские фуры, осуществляющих перевозки грузов, которые были ранее доставлены в Беларусь европейскими перевозчиками и перегружены или перецеплены на отечественные тягачи. В Казахстане это мотивировали нарушением требований, введенных в 2017 году приказом Министерства по инвестициям и развитию «Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении».

Этим документом в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков были введены ограничения по перевозкам в/из третьих стран. Там в частности указано, что не допускается перегрузка на территории страны, не являющейся пунктом отправления или назначения груза из третьих стран на территорию Республики Казахстан, груза, таможенный транзит которого еще не завершен, на казахстанское автотранспортное средство, или на любое другое автотранспортное средство, которое не зарегистрировано в стране регистрации первоначального перевозчика.

Теперь это ограничение для белорусских и российских компаний временно снято. Сообщается, что в настоящее время компетентными государственными органами и организациями Казахстана и РФ «проводятся соответствующие консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения».

Нужно отметить, что перевозчики Казахстана в последнее время не раз выражали озабоченность ростом конкуренции со стороны белорусских и российских компаний. Автопарк Казахстана, осуществляющий международные перевозки, составляет всего 7,5 тыс. транспортных средств (в том числе, на европейском направлении работает порядка 3 тыс. машин). Для сравнения: парк белорусских международных автомобильных перевозчиков составляет порядка 20 тыс. единиц, российских - 70 тыс.

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