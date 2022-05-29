Упрощен порядок ввоза в ЕАЭС товаров из ряда стран

Совет ЕЭК разрешил использовать копии документов о происхождении продукции, поставляемой из государств, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 19 мая принял ряд решений, которые должны упростить ведение бизнеса в условиях затруднений с логистикой и режима международных экономических санкций, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Одно из давно ожидавшихся решений - упрощение процедуры подтверждения происхождения товаров, ввозимых из стран, с которыми у ЕАЭС заключены соглашения о свободной торговле. Оно вводится временно (до 31 декабря 2023 года) и разрешает использовать при ввозе копии документов о происхождении товаров вместо оригиналов для получения тарифных преференций. Это связано с трудностями, которые сейчас возникают у поставщиков при пересылке оригиналов сертификатов о происхождении товара на бумажном носителе в связи с ограничением работы в некоторых государствах ЕАЭС иностранных экспресс-перевозчиков и почтовых служб.

ЕАЭС установлены соглашения о свободной торговле с Китаем, Вьетнамом, Ираном, Сербией и рядом других стран. Ранее такой режим был введен для товаров, поставляемых из развивающихся и наименее развитых стран. «Значительную часть преференциального импорта из стран-партнеров Евразийского экономического союза по свободной торговле так же, как и в случае с развивающимися и наименее развитыми странами, составляют продукты питания. Поэтому решение Совета будет способствовать продовольственной стабильности государств ЕАЭС», - отметил по этому поводу министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Кроме того, Совет ЕЭК расширил перечень товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. В основном, это товары, используемые для производства продовольственной продукции и электроники, сырье, материалы и оборудование для легкой промышленности и др., в отношении которых Решением Совета Комиссии от 17 марта 2022 года №37 была введена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.

Суть данной меры в том, что поставщик при ввозе сразу же подает заявление (упрощенный таможенный документ, содержащий минимальный набор сведений) о выпуске товаров в обращение. В таком случае он получает право на отложенную подачу декларации (обычно до 10, либо до 15 числа следующего месяца). Этот механизм позволяет сократить сроки между ввозом и реализацией товаров и фактически является отсрочкой уплаты таможенных платежей.

Третье важное решение Комиссии касается рынка медицинских изделий, емкость которого, к слову, в ЕАЭС по итогам 2021 г. оценивается в 13 млрд долл. Из них 77,5% - рынок России. Именно поэтому по инициативе российской стороны Совет ЕЭК принял изменения в Правила регистрации медицинских изделий. Оно оптимизирует процедуру регистрации (а именно: расширяет число исключительных случаев, когда обращение медицинских изделий может регулироваться национальным законодательством) и позволяет упростить вывод этой продукции на рынок.

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