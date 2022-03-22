В ЕАЭС отменили пошлины на импорт продовольственных товаров

Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 17 марта. Причина - возможный дефицит в связи с введением санкций.

От ввозной таможенной пошлины освобождены не только продовольственные товары, ввозимые на территорию Союза, но и товары, используемые в их производстве. В частности, это касается животной и молочной продукции, овощей, семян подсолнечника, соков, сахаров, какао-порошка, аминокислот, крахмалов, ферментов и прочих пищевых продуктов. Пока пошлины обнулены сроком на 6 месяцев. Кроме этого, до 30 апреля 2023 года нулевая ставка ввозной пошлины установлена на абрикосовое, грушевое, персиковое и прочее пюре в упаковках более 40 кг.

Одновременно Совет ЕЭК продлил срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на молодь лосося и форели по 31 декабря 2024 года включительно. Это связано с тем, что в настоящее время молодь атлантического лосося для промышленного выращивания на территории ЕАЭС не производится, а производимая рядом предприятий молодь форели предназначена для выращивания только в пресноводных хозяйствах.

Поскольку Россия и Беларусь в условиях санкций должны искать новых поставщиков для замещения выпадающего импорта продовольствия, ЕЭК приняла еще одно решение: об упрощении процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран. На временной основе для них будет обеспечена возможность использования копий сертификатов о происхождении товаров для получения тарифных преференций. Кроме того, до 31 декабря 2023 г. не будет применяться условие непосредственной закупки товаров (ранее действовало обязательное требование о заключении прямого контракта между хозяйствующим субъектом из страны ЕАЭС и хозяйствующим субъектом из развивающейся или наименее развитой страны). Т.е., теперь разрешены посреднические поставки из этих стран.

На заседании 17 ноября рассматривались вопросы насыщения рынка ЕАЭС не только продтоварами. Например, также на полгода от импортной пошлины освобождены товары для производства фармацевтической, металлургической и электронной продукции; товары, используемые для развития цифровых технологий; товары для производства продукции легкой промышленности, а также товары, применяемые в строительной и транспортной отраслях. Здесь условием предоставления тарифной льготы будет подтверждение целевого назначения ввоза товаров.

- В сегодняшних условиях производители потребительски значимых товаров сталкиваются с курсовыми скачками и нарушением логистических цепочек в поставках сырья, - отметил по этому поводу министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - Для оказания первоочередных мер поддержки, направленных на повышение экономической устойчивости, а также насыщения внутреннего рынка временно корректируются ставки пошлин на отдельные виды продукции и устанавливаются тарифные льготы на товары, используемые в производстве социально значимых средств.

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