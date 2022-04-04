В ЕАЭС согласованы единые правила взимания НДС с маркетплейсов

По сути, была принята позиция Казахстана и Беларуси, предполагающая взимание налога с иностранных площадок по принципу страны назначения.

Теперь (если, конечно, подготовленные ЕЭК изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе в части порядка взимания НДС при интернет-торговле будут одобрены главами правительств стран-членов Союза) иностранные интернет-площадки будут признаваться налогоплательщиками на территории государства покупателя. Они обязаны будут становиться на налоговый учет в стране, где осуществляют электронную торговлю товарами. И на них же будут возложены функции налогового агента по уплате НДС за индивидуальных продавцов.

Как известно, в прошлом году в Казахстане и Беларуси для российских интернет-площадок ввели обязанность уплачивать НДС с товаров, которые реализованы на территории этих стран. В результате российские маркетплейсы столкнулись с угрозой двойного налогообложения. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с учетом размера налоговой ставки в 12% в Казахстане и 20% в Беларуси дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы могла составить 3,6 млрд росс. руб. и 3,8 млрд росс. руб. соответственно.

Экспорт - крайне важное направление для российских интернет-площадок. Результаты исследования eBay по итогам 2021 года свидетельствуют, что 31% из них нарастили продажи в Беларуси, а 22% - в Казахстане. Беларусь, в частности, занимает самую большую долю в российском розничном онлайн-экспорте - 29% по итогам 2021 года.

Поэтому у российских маркетплейсов, по сути, не было другого варианта, кроме как принять позицию Беларуси и Казахстана. Тем более что произошло как в поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло. После введения санкций расчеты картами белорусских банков за покупки на российских площадках в большинстве своем стали невозможными, и компании «потянулись к клиенту». Ozon и Wildberries еще в прошлом году открыли в Беларуси фирменные пункты выдачи заказов. Теперь российские маркетплейсы принимают к оплате белорусские рубли и карты белорусских банков.

Как сообщают в ЕЭК, для интернет-площадок в «стране назначения» будет предусмотрена удаленная и упрощенная регистрация в качестве налогоплательщика, а также упрощенная подача налоговой декларации. Перечень услуг в электронной форме также уже согласован странами ЕАЭС и будет внесен на рассмотрение Евразийского межправительственного Совета после утверждения изменений в Договор.

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