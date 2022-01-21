Доля интернет-торговли в розничном товарообороте достигла 5,8%

В Беларуси продолжается бурный рост онлайн-продаж, а также количества отечественных и зарубежных маркетплейсов.

В 2021 году онлайн-продажи в белорусских интернет-магазинах выросли на 25% до 3,4 млрд руб., а их доля в розничном товарообороте составила 5,8%. Такие данные приводит площадка Deal.by, которая проанализировала итоги развития рынка интернет-торговли в Республике Беларусь. По этим данным в 2020 году рост рынка был более стремительным (+40%), но тогда его доля была меньшей - 4,5%. Ожидается, что по итогам 2022 года доля онлайн-продаж в розничном товарообороте превысит 6%.

Что любопытно: эти цифры отражают только продажи на белорусских площадках, без учета иностранных (Aliexpress, Ozon, Wildberries и др.), которыми наши соотечественники также пользуются очень активно. Особенно это касается российских компаний, которые в 2021 году были очень активны на нашем рынке. Так, Ozon начал официально работать в Беларуси, а Wildberries объявил о запуске программы открытия брендированных пунктов выдачи заказов.

Что касается белорусских интернет-магазинов, то только за 8 месяцев прошлого года их количество увеличилось на 6,8% и составило 27 274. Как отмечается в исследовании, темпы роста локальных площадок сохраняются. Что касается иностранных маркетплейсов, то их будущее в Беларуси пока под вопросом в свете изменений в Налоговом кодексе. Как известно, там для них появился неприятный сюрприз - обязанность уплачивать с 1 июля 2022 года НДС в размере 20%. Это означает двойное налогообложение. Впрочем, вопрос еще обсуждается на уровне ЕЭК, так что пока непонятно, чем все закончится.

Deal.by рассказал и о трендах, которые наблюдаются в онлайн-торговле в настоящее время. Один из них - рост количества заказов и среднего чека. Так, на этом маркетплейсе количество заказов за год выросло на 13%, а средний чек - на 3% до 140 руб. Как говорят специалисты, эти цифры отражают тенденции на всем рынке e-commerce.

По товарным группам: значительно выросло количество покупок одежды онлайн (+39%), а также товаров для строительства (+38%) и ремонта (+33%) и в категории «подарки, хобби и книги» (+32%). Любопытно, что самым популярным на Deal.by товаром стали электронные парогенераторы: их покупали в 6,5 раз чаще чем в 2020-м, а спрос на игрушки-антистрессы вообще увеличился в 20,7 раз! Но ТОП-5 самых популярных категорий остался неизменным: товары для дома и сада, техника и электроника, товары для красоты и здоровья, товары для детей и авто- и мототовары.

По статистике 66% онлайн-заказов в Беларуси осуществляется через смартфон. Причем, если число мобильных заказов с помощью приложения и браузера за 11 месяцев 2021 г. увеличилось на 6%, то количество заказов с десктопа уменьшилось на 6%.

Самые распространенные варианты доставки товаров - курьерская и почтовая. При этом услугами курьеров стали пользоваться реже - этот способ выбирают 48% покупателей, что на 4% меньше, чем в 2020 году. Популярность почтовой доставки, наоборот, растет: в 2021 году ей пользовались на 3% чаще, чем в 2020-м. В 2021 году 30% заказов покупатели оплачивали на сайте продавца - на 3% чаще, чем в 2020-м. «Оплата по факту» по-прежнему является наиболее предпочитаемым вариантом, хотя она постепенно теряет популярность.

Источник: thinktanks.by

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