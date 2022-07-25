Озвучены потери белорусских автоперевозчиков во II квартале

Количество заявок на перевозку грузов из других стран в Беларусь снизилось по сравнению с I кварталом на 7%, а из Беларуси - на 9%.

Во втором квартале 2022 года спрос на перевозки грузов автомобильным транспортом из других стран в Беларусь снизился по сравнению с январем-мартом на 7%. В годовом выражении снижение фрахта составило 2%. Причем, самый большой минус на рынке отмечался в июне, когда спрос просел на 16%. Об этом сообщает ресурс Thinktanks.by со ссылкой на данные «Международной биржи автомобильных грузоперевозок» (ATI.SU).

Наиболее значительно в апреле-июне сократились автомобильные перевозки из России - сразу на 13% к данным первого квартала. Зато в 3,5 раза выросло количество заявок на перевозки из Казахстана, в 2,5 раза - из Турции. Как отмечают эксперты ATI.SU, это связано с масштабной переориентацией логистических цепочек в России и Беларуси.

Что касается перевозок из Беларуси, то они просели еще более значительно, чем в Беларусь - на 9% к январю-марту. Любопытно, что автомобильные перевозки грузов в Россию из Беларуси также уменьшились на 9%, несмотря на кажущуюся активизацию взаимной торговли. Зато резко вырос спрос на фрахт из Беларуси в Турцию (+409%) и Грузию (+347%). Впрочем, в «выездных» перевозках в целом наблюдается положительная динамика. По сравнению с прошлым годом здесь пока сохраняется рост в 6%, и после весеннего снижения спроса, в июне он вырос на 63%.

Хотя во втором квартале ставки на перевозки в Беларусь выросли в годовом выражении на 23%, но по сравнению с первым кварталом они упали на 3%. А при перевозках из Беларуси ставки снизились в годовом выражении на 9%. При этом если в апреле наблюдался рост стоимости услуг автомобильных перевозчиков на 18%, то в мае ставки снизились на 5%, а в июне - на 16%.

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