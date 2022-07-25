Рынок труда по-прежнему в минусе

Хотя в мае-июне общее количество вакансий немного выросло, по итогам второго квартала в ключевых сферах деятельности наблюдается отрицательная динамика.

Как показал очередной квартальный обзор исследовательского центра rabota.by, во втором квартале на рынке труда наблюдались противоречивые тенденции. С одной стороны, в мае-июне общее количество вакансий немного выросло - на 3% в мае к апрелю и на 14,3% в июне к маю. Но самые «денежные» виды деятельности все равно оказались в большом минусе.

Так, по итогам 2-го квартала по сравнению с 1-м количество вакансий в такой профессиональной области, как «информационные технологии, интернет, телеком» уменьшилось на 42,2%, в сфере «банки, инвестиции, лизинг» - на 40,5%. Область «маркетинг, реклама, PR» потеряла 25,8% вакансий, «бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» - 23,9%, «производство» - 20%, «транспорт и логистика» - 19,2%.

Несколько выросло количество вакансий в областях: «наука, образование» (+21,5%), «домашний, обслуживающий персонал» (+17,8%) и «начало карьеры, студенты» (+6,7%). Но этот рост можно объяснить сезонностью: с наступлением летнего периода появляются дополнительные возможности для поиска подработки или стажировки. Интересно, что по количеству свободных рабочих мест ИТ-сфера впервые за несколько лет покинула «ТОП-3» рейтинга, и теперь находится только на пятом месте.

В апреле конкуренция на рынке туда достигла максимального уровня за последние годы - 11,2 резюме на одну вакансию. Правда, в июне она несколько снизилась и составила 9 резюме на 1 место. Почти половина вакансий ориентирована на поиск специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (48,6%). 33,5% работодателей вообще готовы взять специалистов, не имеющих опыта работы. В список наиболее востребованных специалистов без опыта вошли представители следующих профессий: продавец, уборщик, грузчик, водитель, администратор, кассир, менеджер по продажам, специалист по работе с клиентами, мерчендайзер и повар.

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