Вы удивитесь, но белорусский рынок труда начал оживать

Почему это происходит, хотя в экономике ничего не изменилось к лучшему, - спросили у директора кадрового агентства «Квадрат» Светланы КОРОСТЕЛЕВОЙ:

- Я бы хотела сразу сказать, что некоторое оживление рынка, о котором мы говорим, заметно только в сравнении с концом февраля. По отношению к прошлому году и началу 2022-го мы по-прежнему в глубоком минусе. Тогда спрос на специалистов и количество вакансий заметно росли, и даже сейчас наша загрузка по сравнению с началом года составляет лишь около 30%.

После 24 февраля рынок труда был практически «заморожен» (я сейчас говорю преимущественно о частном секторе, поскольку с госкомпаниями мы работаем реже). Работодатели вдруг резко «притормозили». Нет, в отличие от предыдущих кризисов, они не стали массово снимать вакансии - продолжали проводить собеседования и искать кандидатов, но до реального трудоустройства дело часто не доходило. И только сейчас, спустя несколько месяцев, некоторые вакансии стали закрываться, и кандидаты начали получать предложения о приеме на работу.

Почему так происходит? Вероятно, компании устали ждать, что в экономике или их бизнесе что-то изменится к лучшему. Им нужно выживать, приспосабливаясь к новым условиям, а для этого нужны квалифицированные специалисты, которых сейчас к тому же стало меньше - кто-то уехал из страны, а кто-то переквалифицировался и сменил профиль. Так что на рынке труда сейчас порой сложно найти подходящего сотрудника.

К сожалению, и работодатели, и кандидаты не совсем верно оценивают сложившуюся ситуацию. К нам порой обращаются компании и говорят: сейчас же кризис, безработица… так что найдите нам хороших специалистов за недорого. Таких нанимателей, которые пытаются на небольшую зарплату найти «крутых» кандидатов, сейчас особенно много. Но в результате, общаясь с соискателями, они начинают понимать, что это нереально и постепенно снижают планку требований. А высококвалифицированные кадры достаются тем немногим «крутым» компаниям, которые используют сложившуюся ситуацию для переманивания специалистов.

С другой стороны, те, кто ищет работу, пока не поняли, что ситуация на рынке труда для них изменилась к лучшему, и что он на некоторое время снова стал «рынком соискателя». Но сами соискатели, которые безрезультатно искали работу несколько месяцев, в какой-то мере разочаровались в поисках и снизили активность. А зря - сейчас для них открывается окно возможностей, и вероятно, это не продлится слишком долго. Уже к осени наниматели могут закрыть большинство вакансий.

Если говорить о ситуации в отраслевом разрезе, то здесь особых неожиданностей нет. Активно ищут сотрудников компании, занимающиеся поставками и продажей самого разного оборудования и товаров широкого потребления. Продолжает расти и расширяться ритейл - эта сфера не только не сокращала персонал, но, по-моему, вообще не пострадала из-за изменения ситуации в экономике. Пока по крайней мере… Восстанавливается ресторанный бизнес, активно ведется торговля продуктами питания и сельхозпродукцией. В этих направлениях открылось достаточно много вакансий. Хорошо развивается маркетинг, хотя самих маркетологов, на мой взгляд, в стране уже перепроизводство, поэтому многие кандидаты без реального опыта. Есть, конечно, отрасли, где все не очень хорошо: строительство, туризм, грузоперевозки и ряд других. Здесь идут большие сокращения и наблюдается существенное снижение среднего уровня зарплат.

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