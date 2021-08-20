Рынок труда восстановится не ранее 2023 года

Об этом говорится в новом аналитическом докладе Международной организации труда. Кроме того, возрастет географическое и демографическое неравенство.

Последствия пандемии могут ощущаться еще долго, и вызванный COVID-19 кризис на рынке труда продлится, как минимум до 2023 года, - считают в МОТ. В исследовании «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции 2021 года» (World Employment and Social Outlook: Trends 2021) в 2021 г. прогнозируется дефицит 75 млн рабочих мест. Хотя в 2022-м он должен сократиться до 23 млн.

В МОТ прогнозируют, что в 2022 г. общее число безработных в мире составит 205 млн человек - значительно больше, чем в 2019-м (187 млн). Таким образом, уровень безработицы достигнет 5,7%. Если не брать во внимание период на пике пандемии, то в последний раз такой показатель был зафиксирован в 2013 году.

Эта ситуация стала следствием как простого сокращения числа рабочих мест из-за падения объемов продаж, ликвидации бизнесов и др., так и перехода на неполное рабочее время. Наиболее пострадавшими регионами в 1-й половине 2021 года стали Латинская Америка и страны Карибского бассейна, а также Европа и страны Центральной Азии. В этих регионах потери рабочего времени оцениваются более чем в 8% в 1-м квартале и более чем в 6% во 2-м, в то время как общемировые потери рабочего времени в 1-м и 2-м кварталах составили соответственно 4,8 и 4,4%.

Согласно прогнозам, темпы восстановления занятости в мире во второй половине 2021 года ускорятся - при условии, что не произойдет ухудшения общей ситуации с пандемией. Однако этот процесс будет идти неравномерно по причине неодинаковой доступности вакцин в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком, а также из-за того, что у многих государств нет возможности для эффективных мер налогово-бюджетного стимулирования экономики. Кроме того, качество вновь создаваемых в этих странах рабочих мест с большой степенью вероятности снизится.

Кризис также существенно отразился на положении женщин. В 2020 году уровень занятости среди них сократился на 5%, в то время как у мужчин этот показатель составил 3,9%. Многие женщины ушли с рынка труда и больше не работают. Дополнительные домашние обязанности, возникшие у них в результате пандемии, несут опасность возврата к традиционным гендерным ролям. Уровень занятости среди молодежи в мире за 2020 год также снизился - на 8,7%, в то время как среди взрослых - только на 3,7%.

ВОЗ также отмечает усугубление неравенства на рынке туда. Кризис особенно сильно ударил по работникам, занятым частично или на проектах, по ремесленникам, а также по работающим в «неформальной экономике». Вызванные пандемией перебои в трудовой деятельности катастрофически сказались на их семейных доходах и условиях жизни. К тому же зачастую они не имеют каких либо социальных гарантий - медстраховок, например.

Кстати, белорусское Министерство труда и социальной защиты недавно опубликовало информацию о ситуации в сфере занятости. По этим данным уровень зарегистрированной безработицы в нашей стране на 1 июля 2021 г. составил всего 0,2% к численности рабочей силы. А численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, на 1 июля 2021 г. составила 7,9 тыс. человек, что на 20,7% меньше, чем на 1 июля 2020 г.

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