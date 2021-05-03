Наниматели продолжают сокращать численность работников

В I квартале 2021 г. на крупных и средних предприятиях Беларуси было уволено 143,5 тыс. человек. Это на 11,8 тыс. больше, чем принято.

На рынке труда есть такой показатель, как коэффициент замещения. Он отражает, численность принятых на работу взамен каждых 100 уволенных. Если коэффициент больше 100%, то имеет место чистый приток кадров, если меньше - отток. Так вот: по итогам I квартала 2021 текущего года этот коэффициент в Беларуси составил 91,8%. Это еще хуже, чем в 2020 году, когда коэффициент замещения был равен 92,8%.

И в прошлом, и в текущем году, как в Минске, так и в любой из областей коэффициент был ниже 100%. Однако если в 2020-м столица все-таки выглядела более благополучно по этому показателю (99,8%), то теперь она занимает последнее место (89,4%)! Крупные и средние предприятия Минска на валовой основе в январе-марте уволили 36,3 тыс. человек. В Брестской области за квартал было уволено 18 тыс. сотрудников, в Витебской - 16,2 тыс., Гомельской - 19,8 тыс., Гродненской - 14,9 тыс., Минской - 23 тыс., Могилевской - 15,2 тыс.

В промышленном секторе за январь-март 2021 года наниматели уволили 30,1 тыс. человек, а коэффициент замещения там составил 94,8%. «Лидировали» по количеству уволенных: пищепром (6,7 тыс.), энергетика (3,8 тыс.), легпром (3,1 тыс.). Самая сложная ситуация наблюдается в легпроме, где коэффициент замещения составил всего 71,8%.

В сельском хозяйстве за квартал уволено 18,4 тыс. человек, в строительстве - 11,6 тыс., в розничной торговле - 23 тыс., на транспорте - 7,8 тыс., в ИТ-секторе - 3,8 тыс. Значительное количество уволенных также образовалось в бюджетном секторе. Например, в сфере образования за 3 месяца уволили 13,6 тыс. человек, в здравоохранении - 8,7 тыс.

Источник: banki24.by

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