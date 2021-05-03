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Наниматели продолжают сокращать численность работников

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В I квартале 2021 г. на крупных и средних предприятиях Беларуси было уволено 143,5 тыс. человек. Это на 11,8 тыс. больше, чем принято.

Сокращения 1

На рынке труда есть такой показатель, как коэффициент замещения. Он отражает, численность принятых на работу взамен каждых 100 уволенных. Если коэффициент больше 100%, то имеет место чистый приток кадров, если меньше - отток. Так вот: по итогам I квартала 2021 текущего года этот коэффициент в Беларуси  составил 91,8%. Это еще хуже, чем в 2020 году, когда коэффициент замещения был равен 92,8%.

 

И в прошлом, и в текущем году, как в Минске, так и в любой из областей коэффициент был ниже 100%. Однако если в 2020-м столица все-таки выглядела более благополучно по этому показателю (99,8%), то теперь она занимает последнее место (89,4%)! Крупные и средние предприятия Минска на валовой основе в январе-марте уволили 36,3 тыс. человек. В Брестской области за квартал было уволено 18 тыс. сотрудников, в Витебской - 16,2 тыс., Гомельской - 19,8 тыс., Гродненской - 14,9 тыс., Минской - 23 тыс., Могилевской - 15,2 тыс.

 

В промышленном секторе за январь-март 2021 года наниматели уволили 30,1 тыс. человек, а коэффициент замещения там составил 94,8%. «Лидировали» по количеству уволенных: пищепром (6,7 тыс.), энергетика (3,8 тыс.), легпром (3,1 тыс.). Самая сложная ситуация наблюдается в легпроме, где коэффициент замещения составил всего 71,8%.

 

В сельском хозяйстве за квартал уволено 18,4 тыс. человек, в строительстве - 11,6 тыс., в розничной торговле - 23 тыс., на транспорте - 7,8 тыс., в ИТ-секторе - 3,8 тыс. Значительное количество уволенных также образовалось в бюджетном секторе. Например, в сфере образования за 3 месяца уволили 13,6 тыс. человек, в здравоохранении - 8,7 тыс.

 

Источник: banki24.by

 

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